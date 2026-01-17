Ларионов — о собрании игроков СКА: «Ни в коем случае не буду узнавать»

«После поражений всегда есть о чем поговорить. Все понимали, с кем мы играем, где можем оказаться в случае положительного результата. Раздевалка — территория игроков. Приятно, что они собрались. Ребятам есть о чем поговорить. Это должно принести свои плоды. Это люди, которые делают свою работу и должны делать ее успешно.
Выходя на одну из лучших арен в нашем хоккее, в КХЛ — ты должен показывать ту игру, которую ожидают люди. Ни в коем случае не буду узнавать, о чем шел разговор в раздевалке. Мне, конечно, интересно, но это коллектив, команда, которая выходит на лед. Они принимают решения на площадке, тренеры там уже не могут помочь. Надеюсь, этот разговор принесет плоды уже в следующем матче», — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.
Армейцы проиграли сочинцам второй матч подряд, 28 декабря матч между командами завершился со счетом 4:8.
СКА с 53 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 34 очками — на 10-й строчке.
Игорь Ларионов
Дмитрий Михайлов
Сергей Иванов
(00:00-57:19)
Павел Хомченко
(00:00-01:14)
Павел Хомченко
(c 01:19)
01:19
Егор Савиков
09:21
Ноэль Хофенмайер
34:42
Дмитрий Кагарлицкий
39:58
Николай Поляков
(Павел Дедунов, Данил Башкиров)
42:45
Командный штраф
44:23
Ноэль Хофенмайер
48:39
Марат Хайруллин
(Матвей Поляков, Михаил Воробьев)
51:29
Андрей Педан
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит