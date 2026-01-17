Ричмонд
Ларионов — о собрании игроков СКА: «Ни в коем случае не буду узнавать»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал закрытое собрание хоккеистов армейского клуба без тренеров после домашнего поражения в матче FONBET чемпионата КХЛ от «Сочи» (1:2).

Источник: РИА "Новости"

«После поражений всегда есть о чем поговорить. Все понимали, с кем мы играем, где можем оказаться в случае положительного результата. Раздевалка — территория игроков. Приятно, что они собрались. Ребятам есть о чем поговорить. Это должно принести свои плоды. Это люди, которые делают свою работу и должны делать ее успешно.

Выходя на одну из лучших арен в нашем хоккее, в КХЛ — ты должен показывать ту игру, которую ожидают люди. Ни в коем случае не буду узнавать, о чем шел разговор в раздевалке. Мне, конечно, интересно, но это коллектив, команда, которая выходит на лед. Они принимают решения на площадке, тренеры там уже не могут помочь. Надеюсь, этот разговор принесет плоды уже в следующем матче», — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.

Армейцы проиграли сочинцам второй матч подряд, 28 декабря матч между командами завершился со счетом 4:8.

СКА с 53 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» с 34 очками — на 10-й строчке.

СКА
1:2
0:1, 0:1, 1:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
16.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11552 зрителя
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Дмитрий Михайлов
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-57:19)
Павел Хомченко
(00:00-01:14)
Павел Хомченко
(c 01:19)
1-й период
01:19
Егор Савиков
09:21
Ноэль Хофенмайер
2-й период
34:42
Дмитрий Кагарлицкий
39:58
Николай Поляков
(Павел Дедунов, Данил Башкиров)
3-й период
42:45
Командный штраф
44:23
Ноэль Хофенмайер
48:39
Марат Хайруллин
(Матвей Поляков, Михаил Воробьев)
51:29
Андрей Педан
Статистика
СКА
Сочи
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит