Ларионов — о собрании игроков СКА: «Ни в коем случае не буду узнавать»

«После поражений всегда есть о чем поговорить. Все понимали, с кем мы играем, где можем оказаться в случае положительного результата. Раздевалка — территория игроков. Приятно, что они собрались. Ребятам есть о чем поговорить. Это должно принести свои плоды. Это люди, которые делают свою работу и должны делать ее успешно.



Выходя на одну из лучших арен в нашем хоккее, в КХЛ — ты должен показывать ту игру, которую ожидают люди. Ни в коем случае не буду узнавать, о чем шел разговор в раздевалке. Мне, конечно, интересно, но это коллектив, команда, которая выходит на лед. Они принимают решения на площадке, тренеры там уже не могут помочь. Надеюсь, этот разговор принесет плоды уже в следующем матче», — цитирует Ларионова пресс-служба СКА.