«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
1
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.40
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
3-й период
Автомобилист
4
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
21.00
П2
76.00
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.98
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
18.01
Юта
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.65
Хоккей. НХЛ
18.01
Вашингтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
18.01
Виннипег
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
18.01
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
18.01
Чикаго
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо М
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Металлург Мг
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Нэшвилл
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
4
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
9
:
Флорида
1
П1
X
П2

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче КХЛ, Озолин прервал сухую серию.

Источник: https://vk.com/h.c.neftekhimik

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в субботу в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Евгений Митякин (18-я минута) и Андрей Белозеров (39, 58). В составе «Сибири» отличился Семен Кошелев (59).

Голкипер нижнекамской команды Ярослав Озолин, ранее оформивший два шатаута подряд, прервал сухую серию на отметке в 213 минут 34 секунды — это новый клубный рекорд, 17-я по продолжительности серия в истории КХЛ, а также второй результат текущего сезона. Всего за матч он отразил 38 бросков из 39.

«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд и с 53 очками располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции, где «Сибирь» (41 очко) идет на восьмой позиции. В следующем матче нижнекамская команда 21 января примет московское «Динамо», а новосибирцы днем ранее нанесут визит екатеринбургскому «Автомобилисту».