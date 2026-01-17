«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Голкипер нижнекамской команды Ярослав Озолин, ранее оформивший два шатаута подряд, прервал сухую серию на отметке в 213 минут 34 секунды — это новый клубный рекорд, 17-я по продолжительности серия в истории КХЛ, а также второй результат текущего сезона. Всего за матч он отразил 38 бросков из 39.