«Нефтехимик» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Новосибирске, завершилась победой гостей со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). У победителей шайбы забросили Евгений Митякин (18-я минута) и Андрей Белозеров (39, 58). В составе «Сибири» отличился Семен Кошелев (59).
Голкипер нижнекамской команды Ярослав Озолин, ранее оформивший два шатаута подряд, прервал сухую серию на отметке в 213 минут 34 секунды — это новый клубный рекорд, 17-я по продолжительности серия в истории КХЛ, а также второй результат текущего сезона. Всего за матч он отразил 38 бросков из 39.
«Нефтехимик» одержал пятую победу подряд и с 53 очками располагается на пятом месте в таблице Восточной конференции, где «Сибирь» (41 очко) идет на восьмой позиции. В следующем матче нижнекамская команда 21 января примет московское «Динамо», а новосибирцы днем ранее нанесут визит екатеринбургскому «Автомобилисту».