«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Салавата Юлаева»

Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1). У победителей дубли оформили Рид Буше (38-я и 43-я минуты) и Даниэль Спронг (12, 53), по одной шайбе забросили Никита Трямкин (8) и Стефан Да Коста (9). У гостей отличились Егор Сучков (38) и Шелдон Ремпал (46).