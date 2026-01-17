«Автомобилист» прервал пятиматчевую победную серию «Салавата Юлаева»

Встреча, которая прошла в субботу в Екатеринбурге, завершилась победой хозяев со счетом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1). У победителей дубли оформили Рид Буше (38-я и 43-я минуты) и Даниэль Спронг (12, 53), по одной шайбе забросили Никита Трямкин (8) и Стефан Да Коста (9). У гостей отличились Егор Сучков (38) и Шелдон Ремпал (46).
«Автомобилист» с 55 очками располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, где прервавший пятиматчевую победную серию «Салават Юлаев» (48 очков) идет на шестой позиции.
В следующем матче екатеринбургская команда 20 января примет новосибирскую «Сибирь», а уфимцы в тот же день дома сыграют с омским «Авангардом».
Николай Заварухин
Виктор Козлов
Евгений Аликин
Илья Коновалов
00:27
Девин Броссо
03:18
Данил Романцев
06:32
Джек Родуолд
07:17
Никита Трямкин
(Анатолий Голышев, Максим Денежкин)
08:03
Стефан Да Коста
(Сергей Зборовский)
11:41
Даниэль Спронг
(Александр Шаров, Брукс Мэйсек)
12:14
Григорий Панин
13:53
Алексей Бывальцев
14:06
Дин Стюарт
16:37
Александр Шаров
35:27
Юрий Паутов
37:26
Егор Сучков
(Данил Алалыкин, Владислав Ефремов)
37:36
Ярослав Цулыгин
37:38
Александр Шаров
37:55
Рид Буше
(Сергей Зборовский, Стефан Да Коста)
38:48
Ярослав Бусыгин
42:23
Рид Буше
(Стефан Да Коста, Анатолий Голышев)
44:19
Юрий Паутов
45:19
Роман Горбунов
45:39
Шелдон Ремпал
(Дин Стюарт, Джек Родуолд)
50:39
Евгений Кулик
52:48
Даниэль Спронг
(Рид Буше, Александр Шаров)
53:57
Евгений Кулик
54:38
Никита Трямкин
57:42
Юрий Паутов
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит