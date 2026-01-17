«Барыс» сотворил сенсацию в КХЛ

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.
Первая шайба была заброшена на 13-й минуте: отличился нападающий астанчан Томпсон Тайс.
Следующий гол был забит лишь в третьем периоде: на 54-й минуте Майкл Веккьоне поразил ворота ЦСКА — 2:0. «Армейцы» отыгрались на 57-й минуте благодаря шайбе максима Соркина. Впрочем, за 40 секунд до финальной сирены Веккьоне поразил пустые ворота — 3:1.
Таким образом, «Барыс» одержал первую победу после пяти поражений кряду.
Следующий матч астанчане проведут 20 января на выезде против тольяттинской «Лады».
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8545 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Никитин
Вратари
Адам Шил
Александр Самонов
(00:00-56:27)
Александр Самонов
(56:37-57:26)
Александр Самонов
(59:23-59:33)
1-й период
09:19
Адиль Бекетаев
10:50
Мэйсон Морелли
13:00
Тайс Томпсон
(Мэйсон Морелли)
2-й период
20:34
Сергей Калинин
3-й период
42:00
Адиль Бекетаев
42:03
Виталий Абрамов
51:38
Никита Охотюк
53:24
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Мэйсон Морелли)
56:37
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Павел Карнаухов)
59:23
Майк Веккионе
(Адам Шил)
Статистика
Барыс
ЦСКА
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит