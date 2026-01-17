«Барыс» сотворил сенсацию в КХЛ

Следующий гол был забит лишь в третьем периоде: на 54-й минуте Майкл Веккьоне поразил ворота ЦСКА — 2:0. «Армейцы» отыгрались на 57-й минуте благодаря шайбе максима Соркина. Впрочем, за 40 секунд до финальной сирены Веккьоне поразил пустые ворота — 3:1.