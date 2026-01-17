Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
0
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.75
П2
2.44
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
11.50
П2
27.00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.80
П2
2.91
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.15
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
18.01
Юта
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.32
П2
3.68
Хоккей. НХЛ
18.01
Вашингтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
18.01
Виннипег
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.20
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
18.01
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
18.01
Чикаго
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Металлург Мг
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Ак Барс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Нэшвилл
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

«Барыс» сотворил сенсацию в КХЛ

Столичный «Барыс» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Первая шайба была заброшена на 13-й минуте: отличился нападающий астанчан Томпсон Тайс.

Следующий гол был забит лишь в третьем периоде: на 54-й минуте Майкл Веккьоне поразил ворота ЦСКА — 2:0. «Армейцы» отыгрались на 57-й минуте благодаря шайбе максима Соркина. Впрочем, за 40 секунд до финальной сирены Веккьоне поразил пустые ворота — 3:1.

Таким образом, «Барыс» одержал первую победу после пяти поражений кряду.

Следующий матч астанчане проведут 20 января на выезде против тольяттинской «Лады».

Барыс
3:1
1:0, 0:0, 2:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 8545 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Игорь Никитин
Вратари
Адам Шил
Александр Самонов
(00:00-56:27)
Александр Самонов
(56:37-57:26)
Александр Самонов
(59:23-59:33)
1-й период
09:19
Адиль Бекетаев
10:50
Мэйсон Морелли
13:00
Тайс Томпсон
(Мэйсон Морелли)
2-й период
20:34
Сергей Калинин
3-й период
42:00
Адиль Бекетаев
42:03
Виталий Абрамов
51:38
Никита Охотюк
53:24
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Мэйсон Морелли)
56:37
Максим Соркин
(Прохор Полтапов, Павел Карнаухов)
59:23
Майк Веккионе
(Адам Шил)
Статистика
Барыс
ЦСКА
Штрафное время
6
6
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит