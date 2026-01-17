«Локомотив» нанес «Шанхай Дрэгонс» третье поражение подряд

Победу ярославцам принесли голы Александра Волкова и Артура Каюмова.
«Локомотив» (63 очка в 47 матчах) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (43 очка) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе» после 45 игр.
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7816 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Майк Келли
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-10:00)
Патрик Рибар
(00:00-12:07)
Даниил Исаев
(c 10:11)
Андрей Кареев
(12:07-16:21)
Андрей Кареев
(16:29-58:24)
1-й период
10:11
Кевин Лабанк
15:53
Александр Волков
(Илья Николаев)
16:29
Павел Красковский
18:32
Артур Каюмов
(Александр Полунин, Алексей Береглазов)
2-й период
29:17
Павел Красковский
31:31
Андрей Сергеев
3-й период
49:51
Максим Шалунов
Статистика
Локомотив
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
