Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.48
Хоккей. НХЛ
18.01
Юта
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
18.01
Вашингтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
18.01
Виннипег
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
18.01
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
18.01
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
18.01
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.40
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
18.01
Чикаго
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
18.01
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
18.01
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.60
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
18.01
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.50
П2
4.20
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Миннесота
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
4
:
Металлург Мг
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Ак Барс
3
П1
X
П2

«Локомотив» нанес «Шанхай Дрэгонс» третье поражение подряд

«Локомотив» дома переиграл «Шанхай Дрэгонс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Победу ярославцам принесли голы Александра Волкова и Артура Каюмова.

«Локомотив» (63 очка в 47 матчах) занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Шанхай Дрэгонс» (43 очка) потерпел третье поражение подряд и идет девятым на «Западе» после 45 игр.

Локомотив
2:0
2:0, 0:0, 0:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7816 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Майк Келли
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-10:00)
Патрик Рибар
(00:00-12:07)
Даниил Исаев
(c 10:11)
Андрей Кареев
(12:07-16:21)
Андрей Кареев
(16:29-58:24)
1-й период
10:11
Кевин Лабанк
15:53
Александр Волков
(Илья Николаев)
16:29
Павел Красковский
18:32
Артур Каюмов
(Александр Полунин, Алексей Береглазов)
2-й период
29:17
Павел Красковский
31:31
Андрей Сергеев
3-й период
49:51
Максим Шалунов
Статистика
Локомотив
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Волкова: карьера и личная жизнь бойца UFC
Александра Волкова можно назвать одним из самых узнаваемых российских тяжеловесов в смешанных единоборствах. Высокий и мощный атлет успел провести почти 50 боев в трех знаковых промоушенах, в двух из которых владел поясами. Самые яркие моменты карьеры Александра Волкова мы представим в его биографии.
Читать дальше