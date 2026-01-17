Ричмонд
Минское «Динамо» победило московское «Динамо» благодаря трем голам в третьем периоде

Минское «Динамо» на выезде обыграло московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Источник: ХК «Динамо» Москва

У гостей забили Станислав Галиев, Виталий Пинчук и Вадим Мороз. Все три хоккеиста отличились в третьем периоде встречи.

У хозяев забросили Ансель Галимов и Игорь Ожиганов.

Минское «Динамо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ с 61 очком в 45 матчах. Московское «Динамо» идет на пятой строчке с 55 очками в 46 играх.

Минское «Динамо» проведет следующий матч 19 января на выезде против СКА, московское «Динамо» в этот же день примет на своем льду «Северсталь».

Динамо М
2:3
0:0, 1:0, 1:3
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9193 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-57:50)
Закари Фукале
1-й период
00:28
Роберт Хэмилтон
2-й период
35:52
Ансель Галимов
3-й период
49:20
Станислав Галиев
(Андрей Стась, Николас Мелош)
50:09
Джордан Уил
50:44
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Тай Смит)
53:57
Игорь Ожиганов
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
54:42
Вадим Мороз
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
55:30
Даррен Дитц
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит