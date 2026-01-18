Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
4
:
Айлендерс
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
16.00
П2
45.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.15
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.30
П2
2.36
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.35
X
4.60
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.50
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
4
:
Миннесота
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
Динамо Мн
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Шанхай Дрэгонс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
6
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
3
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
1
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2

Уволенный из «Вашингтона» тренер возглавил «Шанхайских драконов» в КХЛ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Уволенный из команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» канадец Митч Лав назначен на пост главного тренера «Шанхайских драконов», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Соцсети

Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27. 13 января из-за проблем со здоровьем пост главного тренера китайской команды покинул канадец Жерар Галлан.

После 45 игр регулярного чемпионата клуб с 43 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции, одержав 17 побед и потерпев 28 поражений.

Лав с начала сезона-2023/24 работал тренером по игре в обороне в «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин. В октябре 2025 года специалист был отстранен НХЛ до конца сезона, а также отправлен клубом в отставку из-за обвинений в домашнем насилии. Сам тренер отрицал обвинения. До этого Лав работал в системе «Калгари Флэймз» в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.

