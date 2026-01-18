Уволенный из «Вашингтона» тренер возглавил «Шанхайских драконов» в КХЛ

Лав с начала сезона-2023/24 работал тренером по игре в обороне в «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин. В октябре 2025 года специалист был отстранен НХЛ до конца сезона, а также отправлен клубом в отставку из-за обвинений в домашнем насилии. Сам тренер отрицал обвинения. До этого Лав работал в системе «Калгари Флэймз» в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.