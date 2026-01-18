Ричмонд
Квартальнов — о победе минского «Динамо»: «Ребята завелись и забили хорошие голы»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в матче КХЛ.

Источник: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Два тяжелых периода было для нас, такие вязкие. В третьем периоде ушли в минус один [гол]. Поменяли линии, ребята завелись и забили хорошие голы. Хорошо отреагировали на ошибку, третий период занесем нам в зачет.

— Два периода проиграли сопернику по вбрасываниям, а в третьем наоборот выиграли. Тоже подметили и подправили этот компонент?

— Мы многое поправили в третьем периоде. Хорошая реакция на прошлое поражение. Еще нужно сказать, что соперник хорошо действует на вбрасываниях.

— Пятнадцать автобусов с болельщиками приехало сегодня из Минска. Каково было играть, как дома?

— Мы их слышали. Здорово! Мы знаем этих ребят, они у нас самые лучшие. Молодцы, что поддерживают. Может им нужно было в Череповец приехать, или в Челябинск. Но это далековато.

— У Фукале не сложилась игра в Череповце. Сегодня он был в стартовом составе. Это психологический ход, чтобы показать Заку, что вы в нем полностью уверены?

— Можно уйти в историю и провести параллель: мы обыграли Челябинск 8:0, а следующую игру проиграли. Хороший вратарь держит свою марку и не дает «провалиться», — приводит слова тренера пресс-служба белорусского клуба.

Динамо М
2:3
0:0, 1:0, 1:3
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 19
17.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9193 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав Козлов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Максим Моторыгин
(00:00-57:50)
Закари Фукале
1-й период
00:28
Роберт Хэмилтон
2-й период
35:52
Ансель Галимов
3-й период
49:20
Станислав Галиев
(Андрей Стась, Николас Мелош)
50:09
Джордан Уил
50:44
Виталий Пинчук
(Алекс Лимож, Тай Смит)
53:57
Игорь Ожиганов
(Даниил Пыленков, Максим Мамин)
54:42
Вадим Мороз
(Виталий Пинчук, Сэм Энас)
55:30
Даррен Дитц
Статистика
Динамо М
Динамо Мн
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит