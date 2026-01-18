«Шанхай» нашел замену Галлану. В КХЛ едет бывший тренер Овечкина, скандально уволенный из «Вашингтона»

«Шанхай» после поражения в Ярославле по-прежнему отстает от идущего восьмым «Спартака» на восемь очков. Но в клубе пока не собираются выбрасывать белый флаг и ставить крест на нынешнем сезоне, наотрез отказываясь менять своих ведущих игроков, на которых есть серьезный спрос. Руководство «драконов» всем видом выказывает готовность драться до конца. Оно оперативно подыскало замену вернувшемуся по состоянию здоровья в Канаду Жерару Галлану и подписало контракт до мая 2027-го с 41-летним канадским специалистом Митчем Лавом. Он прилетит в Санкт-Петербург на следующей неделе.
На первый взгляд, такой размен кажется неравноценным. Но в действительности более логична совершенно противоположная точка зрения. Лав еще молод, совсем недавно, работая в системе «Калгари», дважды признавался тренером года в АХЛ и был на очень хорошем счету в Северной Америке. Последние два с небольшим сезона он отвечал в роли ассистента за работу с защитниками в «Вашингтоне». В конце октября 2025-го Лав был уволен по делу о домашнем насилии, хотя дальнейшего развития та скандальная история до сих пор не получила.
Сейчас у этого специалиста нет другого выбора — как минимум на ближайшее время ему перекрыты рабочие места в Северной Америке. Значит, мотивация и желание вкалывать у него быть должны приличные. Для нынешнего «Шанхая» то, что и нужно. Галлана выцепили фактически с пенсии, а он сам отвык работать в реалиях, когда надо начинать с рытья котлована для фундамента.
Именитого специалиста стоит везти в Россию, когда клуб уже имеет четко выстроенную на всех уровнях структуру и правильных людей на своих местах. В таком случае тренер может дать именно то, чего команде недостает. Так было с Майком Кинэном в «Металлурге», Бобом Хартли в «Авангарде», Бенуа Гру в «Тракторе». Образно говоря, сильный иностранный тренер с большой зарплатой — это завершающий штрих для всей картины. В менявшем прописку, название, штатное расписание и состав «Шанхае» таких условий по определению быть не могло.
Однако случай с Лавом — совсем из другой оперы. У него есть нераскрытый потенциал. Неслучайно, что до дела о домашнем насилии его рассматривали как одного из самых реальных кандидатов возглавить клуб НХЛ. Александр Овечкин, до которого добрались представители «Шанхая», дал канадцу исключительно положительные рекомендации. Наконец, дела Лава представляет влиятельный агент Дэн Мильштейн, что тоже может иметь важное значение.
Тренер еще и может заработать хорошие деньги. Вернуться домой ему вполне реально в будущем. В НХЛ тоже прощают старые грехи. Полтора года в КХЛ Лаву, который может работать еще лет 20, никак не повредят. Когда-то в магнитогорский «Металлург» на сезон сгонял Пол Морис, впоследствии отлично проявив себя в «Виннипеге» и «Флориде».
Автор: Михаил Зислис