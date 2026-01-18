«Шанхай» нашел замену Галлану. В КХЛ едет бывший тренер Овечкина, скандально уволенный из «Вашингтона»

На первый взгляд, такой размен кажется неравноценным. Но в действительности более логична совершенно противоположная точка зрения. Лав еще молод, совсем недавно, работая в системе «Калгари», дважды признавался тренером года в АХЛ и был на очень хорошем счету в Северной Америке. Последние два с небольшим сезона он отвечал в роли ассистента за работу с защитниками в «Вашингтоне». В конце октября 2025-го Лав был уволен по делу о домашнем насилии, хотя дальнейшего развития та скандальная история до сих пор не получила.