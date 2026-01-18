«Барыс» отказался от игрока сборной Казахстана

25-летний хоккеист сборной Казахстана был выставлен на драфт отказов, однако в установленный регламентом срок ни один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не изъявил желания подписать игрока. В результате Гайтамиров продолжит выступления в системе клуба, но уже на уровне фарм-команды.