«Барыс» отказался от игрока сборной Казахстана

«Тамирлан Гайтамиров прошёл процедуру отказов КХЛ. По истечении 48 часов ни один клуб не забрал игрока себе, в связи с этим согласно Правовому Регламенту КХЛ защитник направлен в фарм-команду “Номад”», — говорится в заявлении «Барыса».
25-летний хоккеист сборной Казахстана был выставлен на драфт отказов, однако в установленный регламентом срок ни один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не изъявил желания подписать игрока. В результате Гайтамиров продолжит выступления в системе клуба, но уже на уровне фарм-команды.
В текущем сезоне КХЛ защитник провёл 17 матчей в регулярном чемпионате и отметился одной результативной передачей.
После 48 сыгранных встреч «Барыс» набрал 39 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда из Астаны проведёт 20 января — на выезде против тольяттинской «Лады». «Барыс» объявил о кадровом решении после серии поражений в КХЛ.