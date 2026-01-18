Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
19.01
Детройт
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
19.01
Эдмонтон
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.24
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
4
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Эдмонтон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
7
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

«Барыс» отказался от игрока сборной Казахстана

Астанинский «Барыс» принял решение направить защитника Тамирлана Гайтамирова в фарм-команду «Номад». Об этом официально сообщила пресс-служба столичного клуба, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

«Тамирлан Гайтамиров прошёл процедуру отказов КХЛ. По истечении 48 часов ни один клуб не забрал игрока себе, в связи с этим согласно Правовому Регламенту КХЛ защитник направлен в фарм-команду “Номад”», — говорится в заявлении «Барыса».

25-летний хоккеист сборной Казахстана был выставлен на драфт отказов, однако в установленный регламентом срок ни один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не изъявил желания подписать игрока. В результате Гайтамиров продолжит выступления в системе клуба, но уже на уровне фарм-команды.

В текущем сезоне КХЛ защитник провёл 17 матчей в регулярном чемпионате и отметился одной результативной передачей.

После 48 сыгранных встреч «Барыс» набрал 39 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Следующий матч команда из Астаны проведёт 20 января — на выезде против тольяттинской «Лады». «Барыс» объявил о кадровом решении после серии поражений в КХЛ.