Клуб КХЛ назвал сроки восстановления Евгения Кузнецова после травмы

Кузнецов пополнил состав «Салавата Юлаева» в начале января и успел провести за клуб пять матчей. 17 января он получил травму в игре с «Автомобилистом».

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов пропустит две-три недели из-за повреждения, полученного 17 января в матче с «Автомобилистом», сообщил «Матч ТВ» гендиректор уфимского клуба КХЛ Ринат Баширов.

В матче с «Автомобилистом» (2:6) Кузнецов провел на льду три с половиной минуты.

«Обследование прогнозирует двух‑трехнедельный курс восстановления», — сказал Баширов. Он не уточнил характер травмы.

«Салават Юлаев» в начале января забрал Кузнецова из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Контракт форварда с уфимским клубом рассчитан до конца сезона.

Кузнецов успел провести пять матчей за «Салават Юлаев», забросил одну шайбу и дважды ассистировал партнерам.