Кубок Гагарина может впервые выиграть клуб не из России. Квартальнов готовит главную сенсацию сезона?

В прошлом сезоне «зубры» под руководством Дмитрия Квартальнова впервые в истории клуба смогли выйти во второй раунд плей-офф. Правда, в четвертьфинале Кубка Гагарина «Трактор» не оставил никаких шансов минскому «Динамо». Однако такой результат белорусам явно можно занести в актив.
В межсезонье минское «Динамо» неплохо поработало на рынке. Удалось подписать Зака Фукале, усилив вратарский тандем, а также укрепить линию обороны, пригласив легионеров. Были точечные изменения и в атаке — причем как на вход, так и на выход.
Уже к экватору регулярки стало отчетливо понятно, что клуб из Минска будет фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина. «Динамо» — одна из самых укомплектованных и стабильных команд. Лишь однажды за весь нынешний регулярный чемпионат минчане имели серию из трех поражений кряду. Также у «зубров» есть четко выработанная система, отработанная до мелочей.
Квартальнов в минском «Динамо» работает уже третий год, поэтому большинству хоккеистов его принципы игры предельно понятны. Новичкам команды же много времени не потребовалось, чтобы адаптироваться к требованиям главного тренера.
Сила контратак
Быстрый переход из обороны в атаку за счет длинной передачи — главная сильная сторона минского «Динамо». Скорее даже результативные контрвыпады — фундамент команды Квартальнова.
Зачастую в средней зоне «зубры» строятся в формации 1−3−1 или 1−2−2 и не стремятся активно прессинговать соперника. Один из форвардов минского «Динамо» загоняет атаку визави на один из бортов, а уже остальные четверо обороняющихся встречают в районе красной или своей синей линии. Если для команды Квартальнова все проходит успешно и минчанам удается завладеть шайбой, то происходит быстрый переход из обороны в атаку. После перехвата один из защитников «зубров» длинной передачей обрезает нападающих соперников, и идет контратака, как правило, с численным преимуществом.
Если же команда Квартальнова овладевает шайбой в своей зоне, нейтрализуя угрозу у ворот, то алгоритм действий схож с тем, что и при перехвате в середине площадки. Нападающие по прямой устремляются к дальней синей линии, а защитники, в свою очередь, находят форвардов длинным пасом. Все нацелено на быстрый выход из обороны и моментальный проход середины, а дальше у минчан вырисовываются неплохие атаки с ходу.
Если же соперник действует через забросы и активно садится одним или двумя нападающими на защитников «зубров», то у минчан возникают проблемы. При таком раскладе у игроков обороны Квартальнова нет времени, чтобы оценить ситуацию и найти длинной передачей своих форвардов. Приходится отбрасываться, чтобы избежать потери в своей зоне, или как-то по-другому выводить шайбу подальше от своих ворот — например, доставлять ее на полборта до своих нападающих. В этом эпизоде матча с ЦСКА нетипичный выход из зоны для «зубров» удался. Однако если бы защитник армейцев Охотюк сыграл порасторопнее и перехватил передачу Шипачева от борта, то прессинг игроков Никитина принес бы свои плоды.
Технически обученные форварды
Минчане — одни из фаворитов на Кубок Гагарина не только потому, что хоккей, который ставит Квартальнов, приносит результат, но и из-за отличного подбора игроков.
Вратарский тандем «зубров» можно смело считать одним из лучших в лиге. Из конкурентов — только «Автомобилист» с парой Аликин и Галкин и московское «Динамо» с Подъяпольским и Моторыгиным. Фукале делит первую строчку с голкиперами «Северстали» и московского «Динамо» Самойловым и Подъяпольским по матчам на ноль. У канадца их пять. А Василий Демченко доказал свою состоятельность в прошлом сезоне, когда перешел к «зубрам» и стал безоговорочным первым номером команды, которая добилась лучшего результата в истории клуба. В этом году статистика у россиянина чуть хуже, чем в предыдущем, однако и количество проведенных матчей в старте стало меньше.
Менеджмент клуба из Белоруссии нашел идеальный вариант, выстроив практически всю линию обороны из легионеров. Лимит на иностранцев по регламенту КХЛ на минчан не распространяется. Отсюда у «зубров» есть возможность приглашать большое количество легионеров. Защитники минского «Динамо» двусторонние. Они способны как здорово разрушать, так и не прочь помочь нападающим в созидании. Главное — все игроки линии обороны здорово начинают атаки, обладая хорошим первым пасом, что необходимо для Квартальнова.
Анализируя подбор нападающих минского «Динамо», в первую очередь бросается в глаза, что очень много индивидуально сильных форвардов. Пинчук, Энас, Лимож, Бориков, Мороз, Усов — хоккеисты, которые способны обострять и создавать голы за счет успешных обыгрышей один в один. Практически в каждом хит-параде топ-10 заброшенных шайб есть нападающие «зубров». Отличная индивидуальная оснащенность форвардов реализуется как при контрвыпадах, так и при позиционных атаках минчан.
Можно вспомнить гол Мороза в прошедшем плей-офф, где он поразил ворота «Трактора». Из контрвыпада в формате «два в три» Вадим сделал гол в одиночку, эффектно обыграв защитника черно-белых, а после нанеся отличный бросок.
Или взять недавний гол Лиможа в ворота все того же «Трактора». В этой заброшенной шайбе очень многое сделал Пинчук, который протиснулся между двумя соперниками, а затем отдал шикарную передачу на партнера. Правда, и американец не сплоховал, переиграв Мыльникова.
Также среди форвардов есть опытные Шипачев и Стась. Вадиму непросто играть при быстрых переходах из обороны в нападение, однако при позиционных атаках он весьма хорош. Отличный дриблинг и восхитительные передачи от Шипачева никуда не делись и способны помочь вскрыть оборону соперника. Стась — мастер игры на точке и в меньшинстве. На него Квартальнов может смело положиться в последние минуты матча для сохранения счета, выпуская на вбрасывания и не только. Также Андрей весьма полезен при игре в большинстве, располагаясь на пятаке и закрывая обзор голкиперу соперника.
Сильны в большинстве
Немаловажный фактор при достижении результата — игра в неравных составах. И меньшинство, и большинство работает у минчан достаточно неплохо. По нейтрализации лишнего «зубры» девятые в лиге. С большинством дела обстоят лучше — вторые после «Авангарда».
Помимо того, что «Динамо» удается здорово разыгрывать лишнего в зоне соперника, немалую часть голов в большинстве команда Квартальнова забрасывает на атаках с ходу. Визави минчан не всегда готовы к такому развитию событий. Атака с ходу в большинстве — отличное оружие в арсенале «зубров».
Гол Энаса в ворота ЦСКА — домашняя заготовка. Абсолютно каждый хоккеист «зубров» на льду знал, что от него требуется. Сэм после паса назад набрал отличную скорость и в этот момент смотрел только на одного партнера. На того, кто в дальнейшем должен был передать шайбу обратно легионеру. Как итог — домашняя заготовка сработала, а американец вышел на рандеву с голкипером армейцев, что очень нетипично при игре в большинстве.
Или вот еще одна результативная атака с ходу от минского «Динамо» при игре в большинстве. Пострадала от нее вновь команда Никитина. Правда, в этой заброшенной шайбе никакой домашней заготовки нет. «Зубры» просто воспользовались тем, что им удается успешно. Речь идет о быстром преодолении средней части площадки и результативном контрвыпаде с численным преимуществом. Минчане здорово провели атаку с ходу, выведя на бросок Лиможа.
Что может помешать в плей-офф?
Минское «Динамо» — один из главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина. Этот вывод позволяют сделать хорошие результаты в регулярке, стабильность и отличный подбор игроков.
Но, как и у любой команды, у «зубров» есть слабые стороны. В первую очередь может подвести игровая модель Квартальнова. Если соперник досконально разберет минчан и найдет способ не давать им совершать быстрые переходы из обороны в атаку, то возникнут большие проблемы. По ходу регулярки были матчи, в которых у команды из Белоруссии не получалось играть на контратаках и она проигрывала без шансов перевернуть ход встречи.
Еще ключевой нюанс в том, что у Квартальнова нет запасного варианта игры. Если соперник сможет сдержать контрвыпады «зубров», то им будет очень сложно перестроиться по ходу матча или даже серии. Особенно учитывая, что по-другому «Динамо» играть не умеет и не пробует.