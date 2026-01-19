Кубок Гагарина может впервые выиграть клуб не из России. Квартальнов готовит главную сенсацию сезона?

Если же соперник действует через забросы и активно садится одним или двумя нападающими на защитников «зубров», то у минчан возникают проблемы. При таком раскладе у игроков обороны Квартальнова нет времени, чтобы оценить ситуацию и найти длинной передачей своих форвардов. Приходится отбрасываться, чтобы избежать потери в своей зоне, или как-то по-другому выводить шайбу подальше от своих ворот — например, доставлять ее на полборта до своих нападающих. В этом эпизоде матча с ЦСКА нетипичный выход из зоны для «зубров» удался. Однако если бы защитник армейцев Охотюк сыграл порасторопнее и перехватил передачу Шипачева от борта, то прессинг игроков Никитина принес бы свои плоды.