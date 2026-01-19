Ричмонд
Установивший рекорд КХЛ капитан «Авангарда» стал лучшим защитником недели

КХЛ включила в число лучших игроков вратаря «Нефтехимика» Озолина, защитника «Авангарда» Шарипзянова, форварда «Автомобилиста» Да Косту и 17-летнего игрока «Торпедо» Пугачева.

Источник: РИА "Новости"

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов, первым из защитников сделавший два хет-трика в чемпионате КХЛ, был признан лучшим игроком своего амплуа на прошлой неделе. Об этом сообщается на сайте турнира.

Шарипзянов забросил три шайбы и сделал передачу в победной игре с челябинским «Трактором» (5:2), а всего на его счету семь очков (4+3) в трех матчах.

Среди вратарей лучшим признали Ярослава Озолина, который помог нижнекамскому «Нефтехимику» выиграть все три матча, при этом с казанским «Ак Барсом» (2:0) и астанинским «Барысом» (1:0) он отстоял на ноль. Его сухая серия составила рекордные для клуба 213 минут 34 секунды (второй результат сезона в КХЛ).

Лучшим нападающим стал Стефан Да Коста из екатеринбургского «Автомобилиста», у него четыре шайбы, в том числе одна победная, и три передачи в трех матчах.

Среди новичков лига отметила 17-летнего нападающего нижегородского «Торпедо» Глеба Пугачева, который записал на свой счет победные шайбы в ворота ярославского «Локомотива» (3:0) и московского «Спартака» (1:0), а также голевую передачу.

«Торпедо» занимает четвертое место в Западной конференции. В Восточной конференции «Авангард» идет третьим, «Автомобилист» — четвертым, «Нефтехимик» — пятым.