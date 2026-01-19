Установивший рекорд КХЛ капитан «Авангарда» стал лучшим защитником недели

Среди вратарей лучшим признали Ярослава Озолина, который помог нижнекамскому «Нефтехимику» выиграть все три матча, при этом с казанским «Ак Барсом» (2:0) и астанинским «Барысом» (1:0) он отстоял на ноль. Его сухая серия составила рекордные для клуба 213 минут 34 секунды (второй результат сезона в КХЛ).