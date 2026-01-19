Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Адмирал
2
:
Ак Барс
3
Все коэффициенты
П1
18.00
X
5.30
П2
1.27
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
3
:
Металлург Мг
2
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.35
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.53
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.17
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.27
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
21:30
Каролина
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
20.01
Сиэтл
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.20
П2
2.34
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
5
:
Сент-Луис
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Детройт
4
:
Оттава
3
П1
X
П2

Губерниев не согласен с Овечкиным: «Что мы, помойка что ли какая‑то? Я бы такого человека на работу не приглашал»

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который в настоящее время является советником министра спорта России Михаила Дегтярева, высказался о новом тренере в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 17 января, новым главным тренером «Шанхай Дрэгонс» был назначен 41-летний канадский специалист Митч Лав.

Лав с 2023 года работал помощником главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В сентябре 2025 года клуб отстранил специалиста от работы, а в октябре освободил от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что руководство «Шанхая» перед назначением нового главного тренера советовалось с Александром Овечкиным, а ответ российского хоккеиста «Вашингтона» был однозначным: если есть возможность взять такого специалиста, лучше ее не упускать.

«Насколько сильно назначение специалиста, который был обвинен в домашнем насилии, бьет по имиджу КХЛ?» — спросили у Губерниева.

«Об этом надо спрашивать у владельцев команды. Я бы такого человека, естественно, не позвал. Что мы, помойка что ли какая‑то? Каждый раз, когда к нам приходят странные персонажи, которые имеют нелады с законом… С учетом бэкграунда история странная. Я бы такого человека на работу не приглашал. Но в данном случае риски на себя берут команда и руководство клуба. Если они так видят — пожалуйста. Своя рука — владыка», — заявил телеведущий, слова которого приводит «Матч ТВ».

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше