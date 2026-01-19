Губерниев не согласен с Овечкиным: «Что мы, помойка что ли какая‑то? Я бы такого человека на работу не приглашал»

В субботу, 17 января, новым главным тренером «Шанхай Дрэгонс» был назначен 41-летний канадский специалист Митч Лав.
Лав с 2023 года работал помощником главного тренера клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». В сентябре 2025 года клуб отстранил специалиста от работы, а в октябре освободил от должности по результатам расследования из‑за обвинений в домашнем насилии.
Ранее сообщалось, что руководство «Шанхая» перед назначением нового главного тренера советовалось с Александром Овечкиным, а ответ российского хоккеиста «Вашингтона» был однозначным: если есть возможность взять такого специалиста, лучше ее не упускать.
«Насколько сильно назначение специалиста, который был обвинен в домашнем насилии, бьет по имиджу КХЛ?» — спросили у Губерниева.
«Об этом надо спрашивать у владельцев команды. Я бы такого человека, естественно, не позвал. Что мы, помойка что ли какая‑то? Каждый раз, когда к нам приходят странные персонажи, которые имеют нелады с законом… С учетом бэкграунда история странная. Я бы такого человека на работу не приглашал. Но в данном случае риски на себя берут команда и руководство клуба. Если они так видят — пожалуйста. Своя рука — владыка», — заявил телеведущий, слова которого приводит «Матч ТВ».