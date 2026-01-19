Губерниев не согласен с Овечкиным: «Что мы, помойка что ли какая‑то? Я бы такого человека на работу не приглашал»

«Об этом надо спрашивать у владельцев команды. Я бы такого человека, естественно, не позвал. Что мы, помойка что ли какая‑то? Каждый раз, когда к нам приходят странные персонажи, которые имеют нелады с законом… С учетом бэкграунда история странная. Я бы такого человека на работу не приглашал. Но в данном случае риски на себя берут команда и руководство клуба. Если они так видят — пожалуйста. Своя рука — владыка», — заявил телеведущий, слова которого приводит «Матч ТВ».