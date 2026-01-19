Ричмонд
Лидер КХЛ вырвал победу у «Амура» в концовке

Матч завершился со счетом 4:3 в пользу гостей.

Источник: РИА "Новости"

Магнитогорский «Металлург» обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 4:3.

«Амур» вел до 56-й минуты, однако в концовке матча «Металлург» забросил две шайбы и оформил победу.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Толчинский (14), Дерек Барак (42), Руслан Исхаков (56) и Данила Паливко (59).

У проигравших отличились Олег Ли (24-я и 44-я минуты), Ярослав Дыбленко (26-я минута).

Хабаровский клуб не побеждал с 27 декабря, потерпев 7 поражений. «Металлург» не знает поражений с 26 декабря и в трех последних играх забросил 21 шайбу.

«Металлург» с 76 очками в 46 встречах является лидером Восточной конференции. «Амур» набрал 39 очков в 46 матчах и занимает девятое место.

У команд запланирован матч 24 января в Магнитогорске.

Амур
3:4
0:1, 2:0, 1:3
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
19.01.2026, 12:15 (МСК UTC+3)
Платинум-Арена, 6619 зрителей
Главные тренеры
Александр Андриевский
Андрей Разин
Вратари
Дамир Шаймарданов
(00:00-59:25)
Илья Набоков
(00:00-41:33)
Илья Набоков
(c 41:41)
1-й период
02:31
Робин Пресс
13:24
Сергей Толчинский
2-й период
23:04
Олег Ли
(Иван Мищенко, Алекс Гальченюк)
25:31
Ярослав Дыбленко
(Алекс Бродхерст)
28:34
Егор Яковлев
34:46
Евгений Грачев
34:46
Данила Паливко
36:57
Рауль Акмальдинов
3-й период
41:41
Дерек Барак
(Валерий Орехов, Сергей Толчинский)
43:25
Олег Ли
(Данил Юртайкин, Ярослав Дыбленко)
45:13
Егор Яковлев
55:04
Руслан Исхаков
(Валерий Орехов, Данила Паливко)
58:43
Данила Паливко
Статистика
Амур
Металлург Мг
Штрафное время
7
11
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит