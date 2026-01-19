«Торпедо» третий раз по ходу сезона обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Даниил Журавлев (29-я минута), Василий Атанасов (36) и Владимир Ткачев (40). У «Локомотива» отличился Александр Елесин (30).
«Торпедо» третий раз по ходу сезона обыграло «Локомотив». Счет в противостоянии между клубами в текущем чемпионате стал 3−1.
«Торпедо» выиграло четвертый матч подряд и идет на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков. «Локомотив» с 63 баллами располагается строчкой выше.
В следующем матче чемпионата «Локомотив» 21 января примет минское «Динамо», «Торпедо» днем позднее дома сыграет против «Шанхайских драконов».
