«Торпедо» третий раз по ходу сезона обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» на выезде обыграло ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 3:1, 0:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Даниил Журавлев (29-я минута), Василий Атанасов (36) и Владимир Ткачев (40). У «Локомотива» отличился Александр Елесин (30).

«Торпедо» третий раз по ходу сезона обыграло «Локомотив». Счет в противостоянии между клубами в текущем чемпионате стал 3−1.

«Торпедо» выиграло четвертый матч подряд и идет на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков. «Локомотив» с 63 баллами располагается строчкой выше.

В следующем матче чемпионата «Локомотив» 21 января примет минское «Динамо», «Торпедо» днем позднее дома сыграет против «Шанхайских драконов».

Локомотив
1:3
0:0, 1:3, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
19.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7364 зрителя
Главные тренеры
Боб Хартли
Алексей Исаков
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-20:48)
Денис Костин
(00:00-12:51)
Даниил Исаев
(20:55-57:22)
Денис Костин
(c 13:19)
Даниил Исаев
(58:33-59:42)
Даниил Исаев
(58:33-59:42)
1-й период
13:19
Александр Радулов
16:08
Командный штраф
18:08
Командный штраф
2-й период
20:55
Даниил Журавлев
28:03
Даниил Журавлев
(Егор Соколов)
29:51
Александр Елесин
33:57
Мартин Гернат
35:03
Василий Атанасов
(Егор Соколов, Егор Виноградов)
36:05
Михаил Науменков
39:06
Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Бобби Нарделла)
3-й период
51:39
Георгий Иванов
56:17
Владислав Фирстов
58:33
Александр Полунин
Статистика
Локомотив
Торпедо
Штрафное время
8
10
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит