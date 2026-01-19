Минское «Динамо» благодаря дублю Галиева обыграло СКА в матче КХЛ

Отдавший три голевые передачи Сэм Энэс отличился результативными действиями в 11-м матче подряд и стал рекордсменом минчан по продолжительности результативной серии. До него за клуб в 10 играх подряд отличался Джо Павелски. Энэс является лучшим бомбардиром КХЛ текущего сезона, набрав 57 очков (22 гола + 35 передач) в 45 матчах.