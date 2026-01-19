Ричмонд
Минское «Динамо» благодаря дублю Галиева обыграло СКА в матче КХЛ

Минское «Динамо» со счетом 4:3 обыграло СКА в матче КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей, у которых отличились Станислав Галиев (9-я и 60-я минуты), Николас Мелош (26) и Вадим Шипачев (40). В составе армейцев шайбами отметились Маркус Филлипс (30), Матвей Поляков (34) и Николай Голдобин (49).

Отдавший три голевые передачи Сэм Энэс отличился результативными действиями в 11-м матче подряд и стал рекордсменом минчан по продолжительности результативной серии. До него за клуб в 10 играх подряд отличался Джо Павелски. Энэс является лучшим бомбардиром КХЛ текущего сезона, набрав 57 очков (22 гола + 35 передач) в 45 матчах.

Минчане с 63 очками занимают второе место в таблице Западной конференции, СКА (53 очка) располагается на седьмой строчке.

В следующем матче «Динамо» 21 января сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», петербургский клуб на следующий день примет московский «Спартак».

СКА
3:4
0:1, 2:2, 1:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
19.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11036 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Сергей Иванов
(00:00-59:48)
Закари Фукале
1-й период
01:36
Кристиан Хенкель
07:42
Маркус Филлипс
08:19
Рияз Галиев
(Сэм Энас, Алекс Лимож)
2-й период
21:11
Сергей Иванов
24:41
Андрей Стась
25:05
Николас Мелош
(Виталий Пинчук)
29:51
Маркус Филлипс
(Брендан Лайпсик, Джозеф Бландизи)
33:44
Матвей Поляков
(Сергей Плотников, Сергей Сапего)
33:58
Николай Голдобин
39:26
Вадим Шипачев
(Сэм Энас, Роберт Хэмилтон)
3-й период
48:20
Николай Голдобин
(Михаил Воробьев, Бреннан Менелл)
58:49
Сергей Иванов
59:30
Рияз Галиев
(Тай Смит, Сэм Энас)
Статистика
СКА
Динамо Мн
Штрафное время
10
4
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит