Тренер Овечкина и рекордсмен. Кто уехал из НХЛ в КХЛ из-за уголовных дел

Причиной несостоявшегося дебюта в НХЛ стал школьный скандал, когда он был замешан в инциденте с издевательствами над чернокожим одноклассником с особенностями развития. Сначала от Миллера отказался выбравший его на драфте «Аризона Койотис», в 2022-м аналогичное решение после запрета лиги принял «Бостон Брюинз». После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил CNN Sports, что Миллеру запрещено выступать в лиге и вряд ли когда-нибудь он будет иметь на это право.