Тренер Овечкина и рекордсмен. Кто уехал из НХЛ в КХЛ из-за уголовных дел

«Шанхай Дрэгонс» подписали контракт с главным тренером Митчем Лавом, ушедшим из «Вашингтон Кэпиталз» после обвинений в насилии. «РБК Спорт» вспомнил о хоккеистах и тренерах, перешедших в КХЛ в похожих ситуациях.

Источник: AP 2024

Митч Лав

Китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» сменил главного тренера в середине сезона: 13 января из-за проблем со здоровьем ушел Жерар Галлан. Его место занял канадец Митч Лав, который был ранее уволен из «Вашингтон Кэпиталз» с позиции помощника тренера. 41-летний Лав подписал с «Дрэгонс» соглашение, действующее до завершения сезона 2026/27.

Свой дебютный матч специалист проведет 20 января против «Спартака».

Источник: ХК "Шанхай Дрэгонс"

Как сообщал Washington Post, расторжение контракта Лава с клубом НХЛ стало следствием расследования, начатого летом. Расследование инициировали после того, как лига получила анонимное письмо с обвинениями в насилии, выдвинутыми против канадца.

Столичный клуб заявил о немедленном отстранении Лава от должности помощника тренера после результатов расследования НХЛ. «Организация заявляет о своей приверженности высочайшим нормам поведения и ответственности», — написала пресс-служба «Вашингтона» на странице в X.

Хоккейный журналист Артур Хайруллин сообщил, что руководство «Дрэгонс» советовалось с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным о возможном переходе Лава в их клуб. Российский форвард настоятельно рекомендовал не упускать возможность заполучить такого специалиста.

Митч Лав был одним из ключевых тренеров столичного клуба, сыгравших важную роль в сенсационном выходе «Вашингтона» в плей-офф в последние два сезона. Вопреки прогнозам, «Кэпиталз» не только попали в плей-офф, но и возглавили Восточную конференцию. После этого канадского специалиста сделали одним из кандидатов на пост главного тренера «Питтсбурга», «Бостона» и «Сиэтла» в межсезонье. Однако после начала расследования все три клуба отказались от его кандидатуры.

Майкл Маклауд и Диллон Дюбе

Источник: РИА "Новости"

Летом 2025 года Верховный суд Онтарио признал пятерых канадских хоккеистов, включая нападающего «Авангарда» Майкла Маклауда и бывшего игрока минского «Динамо», невиновными по делу о групповом изнасиловании.

В июле 2024 года хоккеистам были предъявлены обвинения в связи с предполагаемым случаем сексуального насилия, произошедшим в 2018 году в ходе благотворительного гольф-турнира и мероприятия, организованного Федерацией хоккея Канады в честь победы молодежной сборной страны на чемпионате мира.

Изначально Майкл Маклауд был обвинен в сексуальном насилии и пособничестве, в то время как остальные четверо фигурантов дела были обвинены в изнасиловании. Впоследствии обвинения были сняты со всех участников.

После завершения внутреннего расследования НХЛ разрешила этим игрокам вернуться в лигу с 1 декабря, а возможность подписания контрактов с ними открылась с 15 октября.

После снятия обвинений Маклауд вернулся в «Авангард», подписав контракт до конца сезона 2027/28. Ранее он выступал в КХЛ за казахстанский «Барыс», затем перешел в омский клуб, где его карьера была временно приостановлена из-за судебных разбирательств.

Минское «Динамо», в свою очередь, не делало никаких заявлений о дальнейшей судьбе Дюбе, который ранее подписал контракт с клубом в июле 2024 года и переподписал его в декабре того же года. В настоящее время Дюбе отсутствует в составе команды на сайте клуба и КХЛ.

Рид Буше

Источник: РИА "Новости"

В 2023 году нападающий ярославского «Локомотива» Рид Буше был приговорен к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за сексуальное насилие над несовершеннолетней девочкой.

В 2011 году, когда Буше было 17 лет, он и 12-летняя девочка вместе участвовали в программе развития сборной США по хоккею и проживали в одном доме.

Изначально Буше было предъявлено обвинение в сексуальном преступлении первой степени, предусматривающем наказание от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Однако в декабре 2022 года суд, заключив соглашение о признании вины, переквалифицировал статью обвинения на более мягкую. Сам хоккеист признал свою вину в содеянном.

Потерпевшая, в свою очередь, выразила несогласие с решением суда о переквалификации статьи обвинения. «Условный срок за то, что он сделал, — это как пощечина, потому что я потеряла все эти годы жизни из-за травмы и вреда, которые он нанес мне и моей семье. Это полностью разрушило мою семью на очень долгое время», — сказала она.

Буше выступал в НХЛ с 2013 по 2019 год, проведя 133 матча за «Нью-Джерси Девилз» и «Ванкувер Кэнакс» и набрав 42 (20+22) очка. В 2020 году он перешел в омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2020/21.

Сейчас 32-летний Буше выступает за екатеринбургский «Автомобилист». В феврале 2024-го он установил рекорд по набранным очкам среди легионеров в КХЛ за один регулярный чемпионат. Он набрал 73 очка (42 + 31) и превзошел достижение чеха Яна Марека, который набрал 72 очка в сезоне 2008/09 в составе «Металлурга».

Митчелл Миллер

Источник: РИА "Новости"

Казанский «Ак Барс» в 2023 году заключил контракт с американским защитником Митчеллом Миллером, у которого ранее дважды сорвалась возможность стать игроком НХЛ.

Причиной несостоявшегося дебюта в НХЛ стал школьный скандал, когда он был замешан в инциденте с издевательствами над чернокожим одноклассником с особенностями развития. Сначала от Миллера отказался выбравший его на драфте «Аризона Койотис», в 2022-м аналогичное решение после запрета лиги принял «Бостон Брюинз». После этого комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил CNN Sports, что Миллеру запрещено выступать в лиге и вряд ли когда-нибудь он будет иметь на это право.

После объявления о подписании соглашения с хоккеистом генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин выразил уверенность, что Миллер «осознал все ошибки и понес за них наказание уже несколько раз, что тоже не совсем справедливо».

«Митчелл готов быть примером для всех на льду и вне льда, помогать обществу любыми способами. Верим, что он быстро впишется в нашу систему и станет важной частью клуба в ближайших сезонах», — сказал Валиуллин.

Контракт с американским защитником заканчивается по окончании сезона 2025/26. За казанский клуб Миллер сыграл 137 матчей, включая игры плей-офф, забросил 23 шайбы и отдал 59 результативных передач.

Вячеслав Войнов

Источник: РИА "Новости"

В 2015 году Вячеслав Войнов, экс-защитник «Лос-Анджелес Кингс» (НХЛ), был приговорен к 90 дням тюремного заключения в связи с обвинениями в домашнем насилии в отношении его супруги Марты Варламовой. Обвинение было предъявлено по менее тяжкой статье — «мелкое правонарушение» — в рамках сделки со следствием. Помимо тюремного срока Войнов получил трехлетний условный срок.

Также суд обязал его выплатить штраф $700, пройти курс реабилитации, рассчитанный на год, и отработать восемь часов на общественных работах.

Осенью 2014 года Войнова арестовали по подозрению в домашнем насилии после обращения его супруги в больницу с травмами в его сопровождении. На предварительном слушании сотрудник полиции заявил, что травмы Варламовой включали рваные раны над левым глазом, кровотечение и красные пятна на шее, что, по утверждению полицейского, возникло в результате удара кулаком в лицо, толчка на телевизор и ударов ногами.

В качестве доказательств обвинение представило фотографии травм лица супруги Вячеслава, а также запись ее показаний, сделанную в день предполагаемого инцидента, содержащую указания на места нанесения ударов и толчков. Согласно полицейскому отчету, во время ссоры Войнов нанес Варламовой более пяти ударов, душил ее и выкрикивал фразы, касающиеся развода, финансовых вопросов и требования покинуть место жительства.

На предъявленные обвинения Войнов ответил заявлением о своей невиновности.

Войнов перешел в КХЛ в 2015 году в СКА, где играл до сезона 2017/18. Также он выступал за такие клубы, как московское «Динамо», «Ак Барс», «Торпедо». Сейчас хоккеист играет за омский «Авангард».

Алекс Гальченюк

Источник: ХК СКА

Нападающий «Аризона Койотис» (в 2024 году клуб официально прекратил свое существование) Алекс Гальченюк в июле 2023 года был арестован по ряду обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, сопротивление аресту и угрозы или запугивание. В полиции отметили, что хоккеистом был нанесен только материальный ущерб, без каких-либо травм сотрудникам. В итоге с россиянина было снято пять обвинений из шести, и его приговорили к 30 дням тюремного заключения.

9 июля полиция задержала двух мужчин, после того как их BMW был замечен в совершении ряда нарушений: сбит дорожный знак, наезд на бордюр и заезд на парковку, где их обнаружили лежащими рядом с автомобилем. После возобновления движения их остановил офицер дорожной полиции, обнаруживший признаки сильного алкогольного опьянения.

Согласно отчету, Гальченюк, находившийся на пассажирском сиденье, вышел из машины и начал угрожать офицеру. После этого он попытался достать что-то из-под сиденья, в результате чего был насильно выведен из автомобиля и уложен на землю.

По итогу «Аризона» выставила Гальченюка на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта. При этом форвард стал игроком команды в начале июля.

29-летний Гальченюк был выбран в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим третьим номером командой «Монреаль». Также россиянин выступал за «Колорадо Эвеланш». В КХЛ он начал играть в августе 2023 года за петербургский СКА. В сезоне 2024/25 он перешел в хабаровский «Амур», где играет до сих пор.

Автор: Полина Мельникова

