Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.81
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2

Шипачев — о 1000 очках в КХЛ: «Когда этот груз с плеч ушел, стало спокойно»

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачев высказался о заработанных 1000 очкам в КХЛ.

Источник: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Форвард белорусского клуба добрался до этой отметки в матче КХЛ с «Адмиралом» (2:1).

«Мы играли с “Адмиралом” и почти весь матч проигрывали. В конце сравняли счет — стало 1:1. Затем вышли на большинство в последние минуты и забили. Я понимал, что это победа для нас. Ребята сразу обрадовались, что я набрал этот результативный балл, все выбежали на лед. В первую очередь было приятно, что мы выигрываем. А уже потом приходит осознание, что это тысячное очко. Когда этот груз с плеч ушел, стало спокойно. Теперь просто играешь в хоккей и стараешься получать от него удовольствие», — сказал Шипачев «Совспорту».