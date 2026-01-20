«Спартак» забрал у «Адмирала» лучшего бомбардира

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил в своем Telegram-канале о переходе нападающего Даниила Гутика из владивостокского «Адмирала» в результате обмена.
В «Спартаке» Гутик будет выступать под 87-м номером.
Взамен «Адмирал» получил защитника Никиту Ефремова, форвардов Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на нападающего Максима Мусорова.
Гутику 24 года, он дебютировал в КХЛ в составе «Адмирала» в сезоне-2021/22 и с тех пор провел 219 матчей, в которых набрал 130 (56+74) очков. В прошлом сезоне Гутик стал лучшим бомбардиром (57 очков) и снайпером (28 голов) «Адмирала». В текущем сезоне он набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах и также возглавлял список бомбардиров владивостокской команды.