«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и одержал четвертую победу подряд

Счет в третьем периоде открыл форвард екатеринбуржцев Александр Шаров. В концовке преимущество «Автомобилиста» в пустые ворота удвоил Сергей Зборовский.
Голкипер хозяев Евгений Аликин отыграл на ноль, отразив 20 бросков по своим воротам.
«Автомобилист» (57 очков) одержал четвертую победу подряд и после 47 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ.
«Сибирь» (41 очко) потерпела второе поражение кряду и идет восьмой на «Востоке» после 48 игр.
В следующем матче «Автомобилист» дома сыграет с «Авангардом» 22 января. «Сибирь» в этот же день в Магнитогорске встретится с «Металлургом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 6651 зритель
Главные тренеры
Николай Заварухин
Ярослав Люзенков
Вратари
Евгений Аликин
Антон Красоткин
(00:00-58:33)
Антон Красоткин
(59:37-59:45)
1-й период
00:00
Вячеслав Лещенко
05:23
Энди Андреофф
3-й период
51:22
Никита Трямкин
54:42
Александр Шаров
(Рид Буше, Джесси Блэкер)
59:23
Никита Трямкин
59:37
Сергей Зборовский
Статистика
Автомобилист
Сибирь
Штрафное время
4
4
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит