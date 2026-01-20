Двумя шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

Матч в Тольятти завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.
Примечательно, что большую часть матча на табло горели нули. Первый гол был забит в заключительном периоде на 54-й минуте, когда отличился Андрей Алтыбармакян. Вторая шайба была заброшена на 59-й минуте благодаря Артуру Тянулину.
Таким образом, «Барыс» потерпел шесть поражений в последних семи матчах.
Следующий матч казахстанский клуб проведет 22 января на выезде против ЦСКА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3487 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Михаил Кравец
Вратари
Александр Трушков
(00:00-03:04)
Адам Шил
(00:00-57:32)
Александр Трушков
(03:16-11:31)
Адам Шил
(58:25-58:57)
Александр Трушков
(11:34-39:59)
Александр Трушков
(c 40:00)
1-й период
03:16
Кирилл Панюков
11:34
Самат Данияр
2-й период
22:11
Алекс Коттон
3-й период
43:39
Майк Веккионе
53:06
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Артем Земченок)
58:25
Артур Тянулин
(Райли Савчук)
Статистика
Лада
Барыс
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
