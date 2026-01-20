Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
21.01
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
21.01
Монреаль
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
21.01
Тампа-Бэй
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
21.01
Даллас
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.40
П2
2.99
Хоккей. НХЛ
21.01
Виннипег
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.20
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
21.01
Нэшвилл
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
21.01
Эдмонтон
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.60
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
21.01
Лос-Анджелес
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

Двумя шайбами завершился матч «Барыса» в КХЛ

Столичный «Барыс» уступил тольяттинской «Ладе» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.

Матч в Тольятти завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

Примечательно, что большую часть матча на табло горели нули. Первый гол был забит в заключительном периоде на 54-й минуте, когда отличился Андрей Алтыбармакян. Вторая шайба была заброшена на 59-й минуте благодаря Артуру Тянулину.

Таким образом, «Барыс» потерпел шесть поражений в последних семи матчах.

Следующий матч казахстанский клуб проведет 22 января на выезде против ЦСКА.

Лада
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3487 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Михаил Кравец
Вратари
Александр Трушков
(00:00-03:04)
Адам Шил
(00:00-57:32)
Александр Трушков
(03:16-11:31)
Адам Шил
(58:25-58:57)
Александр Трушков
(11:34-39:59)
Александр Трушков
(c 40:00)
1-й период
03:16
Кирилл Панюков
11:34
Самат Данияр
2-й период
22:11
Алекс Коттон
3-й период
43:39
Майк Веккионе
53:06
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Артем Земченок)
58:25
Артур Тянулин
(Райли Савчук)
Статистика
Лада
Барыс
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит