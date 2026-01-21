Ричмонд
Омский «Авангард» взял реванш у «Салавата Юлаева» на уфимском льду

Двумя неделями ранее уфимцы обыграли «ястребов».

Источник: Сайт ХК "Авангард"

Омский «Авангард» в гостях разгромил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Сибирякам удалось взять реванш за домашнее поражение двумя неделями ранее.

Три забитые шайбы в первом периоде сразу задали тон игре. Отличились Вячеслав Войнов, Дамир Шарипзянов и Иван Игумнов, оформивший дубль. Игумнов, несмотря на хет-трик по удалениям, стал одним из героев встречи.

Это была игра на эмоциях после обидного проигрыша в Омске. «Авангард» продолжил победную серию, набрав три выигрыша подряд и укрепив свои позиции в борьбе за высокие места в конференции.

Для «Салавата Юлаева» это второе крупное поражение подряд. Впереди у уфимцев сложная выездная серия, которая может серьезно повлиять на их турнирное положение.

Ближайший матч «Авангард» проведёт на выезде. 22 января «ястребы» встретятся с екатеринбургским «Автомобилистом».

Салават Юлаев
2:5
0:3, 1:0, 1:2
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Уфа-Арена, 8205 зрителей
Главные тренеры
Виктор Козлов
Ги Буше
Вратари
Семен Вязовой
(00:00-51:25)
Никита Серебряков
Семен Вязовой
(51:49-52:09)
Семен Вязовой
(c 52:20)
1-й период
08:56
Вячеслав Войнов
(Наиль Якупов, Эндрю Потуральски)
09:43
Дамир Шарипзянов
(Михаил Котляревский)
09:55
Клим Костин
14:58
Иван Игумнов
(Дамир Шарипзянов, Игорь Мартынов)
18:35
Иван Игумнов
2-й период
26:07
Иван Игумнов
28:15
Иван Игумнов
29:14
Шелдон Ремпал
(Александр Жаровский)
36:43
Владислав Ефремов
36:43
Джозеф Чеккони
3-й период
42:45
Александр Хохлачев
45:01
Иван Игумнов
(Джованни Фьоре, Вячеслав Войнов)
46:28
Евгений Кулик
51:25
Игорь Мартынов
52:20
Дамир Шарипзянов
(Джозеф Чеккони)
58:22
Александр Хохлачев
(Александр Жаровский, Ярослав Цулыгин)
Статистика
Салават Юлаев
Авангард
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит