«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» и одержал четвертую победу подряд

Заключительный отрезок матча также долго проходил без острых моментов. Лишь эпизод с передачей Александра Шарова на пятак мог стать голевым, но партнеры не успели завершить. Примерно за пять минут до конца «Автомобилист» остался в меньшинстве, но «Сибирь» не только не реализовала большинство, но и едва не пропустила — Роман Горбунов убежал один на один, но Красоткин снова выручил.