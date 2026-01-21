«Автомобилист» всухую обыграл «Сибирь» и одержал четвертую победу подряд

Счет был открыт лишь в концовке встречи, которая осталась за екатеринбуржцами. Успех команде Николая Заварухина позволил набрать 57 очков и сохранить за собой четвертое место в таблице Восточной конференции.
Начало встречи получилось осторожным. Команды действовали аккуратно, не рискуя лишний раз, поэтому вратари — Евгений Аликин и Антон Красоткин долгое время оставались без серьезной работы. Первое большинство в матче получили хозяева, но опаснее выглядели гости: Михаил Орлов убегал один на один, однако переиграть голкипера не сумел. Вскоре Семен Кизимов попытался отличиться дальним броском, но шайба прошла мимо цели.
Ближе к концу первого периода игра оживилась. Михаил Абрамов имел шанс открыть счет, но Аликин выручил команду. Следом опасно бросал Федор Гордеев — вновь надежно сыграл вратарь «Автомобилиста». Ответ последовал со стороны хозяев: момент был у Анатолия Голышева, однако и Красоткин оказался на высоте.
Во втором периоде «Сибирь» начала с численного преимущества, но извлечь из него выгоды не смогла. Уже в равных составах эффектно попытался забить лакросс Алексей Яковлев, однако замысел не удался. Постепенно инициативу перехватили екатеринбуржцы. Давление нарастало, шайба все чаще гостила в зоне гостей.
В большинстве Максим Денежкин попал в штангу, а в других эпизодах Красоткин не позволял сопернику отличиться. Новосибирцы отвечали редко, но при этом стоит отметить уверенные действия Аликина. После двух периодов игры счет так и не был открыт.
Заключительный отрезок матча также долго проходил без острых моментов. Лишь эпизод с передачей Александра Шарова на пятак мог стать голевым, но партнеры не успели завершить. Примерно за пять минут до конца «Автомобилист» остался в меньшинстве, но «Сибирь» не только не реализовала большинство, но и едва не пропустила — Роман Горбунов убежал один на один, но Красоткин снова выручил.
Ключевой момент наступил сразу после выхода Никиты Трямкина из штрафного бокса: арбитры зафиксировали нарушение численного состава у гостей. В формате 5 на 4 хозяева наконец добились своего. Рид Буше отдал передачу на ход Александру Шарову, и тот точно бросил в створ. Вскоре Красоткин еще раз спас команду после опасного броска Кертиса Валка.
Тренерский штаб «Сибири» решился на риск и снял вратаря. Этот ход себя не оправдал: за 23 секунды до финальной сирены Сергей Зборовский поразил пустые ворота, установив окончательный счет 2:0.
Отдельно стоит отметить действия Евгения Аликина, который отразил 20 бросков в створ и оформил «сухарь» во второй раз в сезоне. Следующая игра «Автомобилиста» на «УГМК-Арене» пройдет 22 января, соперником станет омский «Авангард».
Николай Заварухин
Ярослав Люзенков
Евгений Аликин
Антон Красоткин
(00:00-58:33)
Антон Красоткин
(59:37-59:45)
05:23
Энди Андреофф
19:31
Командный штраф
28:00
Командный штраф
51:22
Никита Трямкин
53:22
Командный штраф
54:42
Александр Шаров
(Рид Буше, Джесси Блэкер)
59:23
Никита Трямкин
59:23
Никита Трямкин
59:37
Сергей Зборовский
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит