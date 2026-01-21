«Барыс» уступил худшей команде КХЛ

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. Казахстанский «Барыс» встретился с «Ладой» в первом матче выездной серии.
Михаил Кравец не стал менять состав после домашней игры с ЦСКА.
Стартовый отрезок прошёл под диктовку хозяев, которые создали как минимум два голевых момента. Оборона «Барыса» выстояла, в том числе и при четырёх минутах меньшинства. А в одном из эпизодов Колби Уильямс угодил в штангу.
Во втором периоде астанчане перехватили инициативу, и уже гости больше владели шайбой. Наиболее реальный момент, чтобы открыть счёт, был у Эмиля Галимова, который бросал в касание после поперечной передачи Алихана Омирбеков. Но переиграть Александра Трушкова не получилось.
В итоге, всё решил точный бросок Андрея Алтыбармакяна в начале 54-й минуты. Окончательный счёт установил Артур Тянулин, поразивший пустые ворота «Барыса». Адам Шил завершил поединок с 27 спасениями.
22 января подопечные Михаила Кравца в Москве сыграют с ЦСКА.
Павел Десятков
Михаил Кравец
Александр Трушков
(00:00-03:04)
Адам Шил
(00:00-57:32)
Александр Трушков
(03:16-11:31)
Адам Шил
(58:25-58:57)
Александр Трушков
(11:34-39:59)
Александр Трушков
(c 40:00)
03:16
Кирилл Панюков
11:34
Самат Данияр
22:11
Алекс Коттон
43:39
Майк Веккионе
53:06
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Артем Земченок)
58:25
Артур Тянулин
(Райли Савчук)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит