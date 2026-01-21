Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Эдмонтон
0
:
Нью-Джерси
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.50
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
2
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.90
П2
6.14
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.00
П2
49.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
3
:
Баффало
4
Все коэффициенты
П1
68.00
X
5.32
П2
1.25
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
1
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Авангард
5
П1
X
П2

«Барыс» уступил худшей команде КХЛ

В следующем матче 22 января подопечные Михаила Кравца в Москве сыграют с ЦСКА.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 21 янв — Sputnik. Казахстанский «Барыс» встретился с «Ладой» в первом матче выездной серии.

Михаил Кравец не стал менять состав после домашней игры с ЦСКА.

Стартовый отрезок прошёл под диктовку хозяев, которые создали как минимум два голевых момента. Оборона «Барыса» выстояла, в том числе и при четырёх минутах меньшинства. А в одном из эпизодов Колби Уильямс угодил в штангу.

Во втором периоде астанчане перехватили инициативу, и уже гости больше владели шайбой. Наиболее реальный момент, чтобы открыть счёт, был у Эмиля Галимова, который бросал в касание после поперечной передачи Алихана Омирбеков. Но переиграть Александра Трушкова не получилось.

В итоге, всё решил точный бросок Андрея Алтыбармакяна в начале 54-й минуты. Окончательный счёт установил Артур Тянулин, поразивший пустые ворота «Барыса». Адам Шил завершил поединок с 27 спасениями.

22 января подопечные Михаила Кравца в Москве сыграют с ЦСКА.

Лада
2:0
0:0, 0:0, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
20.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 3487 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Михаил Кравец
Вратари
Александр Трушков
(00:00-03:04)
Адам Шил
(00:00-57:32)
Александр Трушков
(03:16-11:31)
Адам Шил
(58:25-58:57)
Александр Трушков
(11:34-39:59)
Александр Трушков
(c 40:00)
1-й период
03:16
Кирилл Панюков
11:34
Самат Данияр
2-й период
22:11
Алекс Коттон
3-й период
43:39
Майк Веккионе
53:06
Андрей Алтыбармакян
(Райли Савчук, Артем Земченок)
58:25
Артур Тянулин
(Райли Савчук)
Статистика
Лада
Барыс
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит