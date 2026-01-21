Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.56
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
22.01
Торонто
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в 500-м матче тренера Гатиятулина в КХЛ.

Источник: ХК "Ак Барс"

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (8-я минута), Митчелл Миллер (25), Семен Терехов (31) и Кирилл Семенов (60), который также отметился ассистентским хет-триком. Также три передачи отдал Александр Хмелевский. У «Адмирала» отличился Степан Старков (12).

Счет личных встреч команд в нынешнем сезоне стал 4−0. Для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина встреча стала 500-й матч в КХЛ.

Защитник казанцев Миллер набрал очки в четвертом матче КХЛ кряду, на его счету 5 баллов (2 гола + 3 передачи) за последние четыре матча лиги. Заброшенная шайба стала для американца 14-й в нынешнем регулярном чемпионате, он установил новый снайперский рекорд среди защитников «Ак Барса». Предыдущее достижение принадлежало Илье Никулину (13 голов в сезоне-2014/15).

«Ак Барс» (68 очков) выиграл четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (34), продливший серию поражений до семи игр, располагается на последней, 11-й строчке.

В следующем матче КХЛ «Адмирал» 24 января на выезде сыграет против челябинского «Трактора», «Ак Барс» в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».

Адмирал
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2026, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 3350 зрителей
Главные тренеры
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Вратари
Адам Хуска
(00:00-43:56)
Максим Арефьев
(00:00-31:15)
Арсений Цыба
(43:56-49:33)
Максим Арефьев
(c 32:44)
Арсений Цыба
(c 50:11)
1-й период
07:19
Алексей Пустозеров
(Кирилл Семенов, Алексей Марченко)
11:03
Степан Старков
(Либор Шулак)
2-й период
24:36
Митчелл Миллер
(Александр Хмелевский, Кирилл Семенов)
28:37
Дмитро Тимашов
30:45
Семен Терехов
(Александр Хмелевский, Кирилл Семенов)
32:44
Павел Шэн
36:45
Вячеслав Основин
3-й период
50:11
Артемий Князев
59:45
Кирилл Семенов
(Алексей Пустозеров, Александр Хмелевский)
Статистика
Адмирал
Ак Барс
Штрафное время
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит