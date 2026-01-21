«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (8-я минута), Митчелл Миллер (25), Семен Терехов (31) и Кирилл Семенов (60), который также отметился ассистентским хет-триком. Также три передачи отдал Александр Хмелевский. У «Адмирала» отличился Степан Старков (12).
Счет личных встреч команд в нынешнем сезоне стал 4−0. Для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина встреча стала 500-й матч в КХЛ.
Защитник казанцев Миллер набрал очки в четвертом матче КХЛ кряду, на его счету 5 баллов (2 гола + 3 передачи) за последние четыре матча лиги. Заброшенная шайба стала для американца 14-й в нынешнем регулярном чемпионате, он установил новый снайперский рекорд среди защитников «Ак Барса». Предыдущее достижение принадлежало Илье Никулину (13 голов в сезоне-2014/15).
«Ак Барс» (68 очков) выиграл четвертый матч подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» (34), продливший серию поражений до семи игр, располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче КХЛ «Адмирал» 24 января на выезде сыграет против челябинского «Трактора», «Ак Барс» в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».
Олег Браташ
Анвар Гатиятулин
Адам Хуска
(00:00-43:56)
Максим Арефьев
(00:00-31:15)
Арсений Цыба
(43:56-49:33)
Максим Арефьев
(c 32:44)
Арсений Цыба
(c 50:11)
07:19
Алексей Пустозеров
(Кирилл Семенов, Алексей Марченко)
11:03
Степан Старков
(Либор Шулак)
24:36
Митчелл Миллер
(Александр Хмелевский, Кирилл Семенов)
28:37
Дмитро Тимашов
30:45
Семен Терехов
(Александр Хмелевский, Кирилл Семенов)
32:44
Павел Шэн
36:45
Вячеслав Основин
50:11
Артемий Князев
59:45
Кирилл Семенов
(Алексей Пустозеров, Александр Хмелевский)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит