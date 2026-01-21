«Ак Барс» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (8-я минута), Митчелл Миллер (25), Семен Терехов (31) и Кирилл Семенов (60), который также отметился ассистентским хет-триком. Также три передачи отдал Александр Хмелевский. У «Адмирала» отличился Степан Старков (12).