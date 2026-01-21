Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.29
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Сочи»

«Северсталь» обыграла «Сочи» в гостевом матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4 ОТ.

У хозяев дубль оформил Максим Эллис, по голу забили Павел Дедунов и Тимур Хафизов, на счету которого также результативная передача. У гостей в основное время по 2 (1+1) очка набрали Давид Думбадзе и Иван Подшивалов, еще по шайбе забросили Илья Квочко и Михаил Ильин, который принес победу команде в овертайме.

«Северсталь» набрала 66 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» 35 баллов и предпоследняя, 10-я строчка.

Сочинцы 24 января дома сыграют с «Салаватом Юлаевым», а череповецкая команда 26 января на выезде встретится с ЦСКА.

Сочи
4:5
1:2, 3:0, 0:2
ОТ
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 3451 зритель
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Андрей Козырев
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-63:58)
Константин Шостак
(00:00-25:57)
Всеволод Скотников
(25:57-63:58)
1-й период
02:59
Тимур Хафизов
04:08
Михаил Ильин
(Янни Калдис, Александр Скоренов)
07:00
Давид Думбадзе
(Никита Камалов, Иван Подшивалов)
09:20
Игорь Швырев
14:12
Павел Дедунов
2-й период
23:38
Тимур Хафизов
(Артем Волков, Павел Хомченко)
25:57
Макс Эллис
(Артем Волков)
33:40
Кирилл Танков
36:18
Макс Эллис
(Тимур Хафизов, Ноэль Хофенмайер)
3-й период
40:45
Илья Квочко
(Адам Лишка, Руслан Абросимов)
45:08
Артем Волков
48:39
Иван Подшивалов
(Тимофей Давыдов, Давид Думбадзе)
Овертайм
63:58
Михаил Ильин
(Тимофей Давыдов, Руслан Абросимов)
63:58
Тимур Хафизов
Статистика
Сочи
Северсталь
Штрафное время
8
5
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит