«Северсталь» в овертайме одержала победу над «Сочи»

У хозяев дубль оформил Максим Эллис, по голу забили Павел Дедунов и Тимур Хафизов, на счету которого также результативная передача. У гостей в основное время по 2 (1+1) очка набрали Давид Думбадзе и Иван Подшивалов, еще по шайбе забросили Илья Квочко и Михаил Ильин, который принес победу команде в овертайме.
«Северсталь» набрала 66 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице Западной конференции. У «Сочи» 35 баллов и предпоследняя, 10-я строчка.
Сочинцы 24 января дома сыграют с «Салаватом Юлаевым», а череповецкая команда 26 января на выезде встретится с ЦСКА.
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
21.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ДС Большой, 3451 зритель
Главные тренеры
Дмитрий Михайлов
Андрей Козырев
Вратари
Павел Хомченко
(00:00-63:58)
Константин Шостак
(00:00-25:57)
Всеволод Скотников
(25:57-63:58)
1-й период
02:59
Тимур Хафизов
04:08
Михаил Ильин
(Янни Калдис, Александр Скоренов)
07:00
Давид Думбадзе
(Никита Камалов, Иван Подшивалов)
09:20
Игорь Швырев
14:12
Павел Дедунов
2-й период
23:38
Тимур Хафизов
(Артем Волков, Павел Хомченко)
25:57
Макс Эллис
(Артем Волков)
33:40
Кирилл Танков
36:18
Макс Эллис
(Тимур Хафизов, Ноэль Хофенмайер)
3-й период
40:45
Илья Квочко
(Адам Лишка, Руслан Абросимов)
45:08
Артем Волков
48:39
Иван Подшивалов
(Тимофей Давыдов, Давид Думбадзе)
Овертайм
63:58
Михаил Ильин
(Тимофей Давыдов, Руслан Абросимов)
63:58
Тимур Хафизов
Статистика
Сочи
Северсталь
Штрафное время
8
5
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Алексей Светилов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит