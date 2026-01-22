«Нехоккейные дела — не моя ответственность»

Сборная России по хоккею так и не была допущена на предстоящие в феврале Олимпийские игры в Милане. Как и другие наши команды, она по-прежнему отстранена от международных соревнований. Тем не менее на ближайших Играх появятся четыре спортсмена, выступающие в КХЛ за российские клубы.
Речь о попавших в окончательный состав сборной Словакии защитнике ярославского «Локомотива» Мартине Гернате и двух нападающих — Адаме Ружичке из московского «Спартака» и Адаме Лишке из череповецкой «Северстали». Кроме того, за сборную Франции сыграет форвард екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста.
Между тем после 2022 года только Да Коста регулярно вызывался в сборную на крупные турниры. Все три словака из КХЛ пропустили в 2023 и 2024 годах чемпионаты мира из-за давления на местную федерацию. Но в 2024 году их вернули в национальную команду накануне отбора на Олимпиаду.
Выступающий за «Северсталь» с 2019 года Адам Лишка за семь сезонов в Череповце стал одним из лидеров команды, с которой шесть раз подряд выходил в плей-офф КХЛ. В интервью «Известиям» 26-летний хоккеист рассказал о сенсационном лидерстве своего клуба в Западной конференции, попадании в состав сборной Словакии на Олимпиаду-2026 и уровне олимпийского турнира без российской национальной команды.
«Обсуждать, что обо мне думают другие люди, — бесполезно»
— Когда покинете расположение клуба и отправитесь в сборную?
— Я договорился с руководством и главным тренером, что улетаю вечером 30 января, сразу после выездного матча с московским «Динамо». Хочу поблагодарить «Северсталь» и главного тренера Андрея Козырева, они с пониманием отнеслись к тому, что не смогут использовать меня посреди сезона, в течение нескольких недель в феврале. Еще летом Андрей Леонидович говорил, что они готовы к моему возможному вызову в сборную на Олимпиаду, и пожелал удачного сезона, чтобы доказать свое право попасть туда. Поэтому 30 января улетаю из Москвы домой. И уже 2 февраля у нас начинается сбор в Словакии.
— Ожидали, что попадете в окончательный состав сборной Словакии на Олимпиаду?
— Я знал, что у меня будет шанс, что всё будет зависеть от моих хоккейных качеств, от моей формы. Последние полтора месяца в КХЛ у меня выдались очень результативными (13 голов в последних 13 матчах. — «Известия»). Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг за мной наблюдал и в итоге пригласил в команду. Хотя, когда он позвонил мне перед Новым годом и сообщил, что внес в заявку на Олимпиаду, я подумал, что это шутка. Но оказалось, что правда, — это очень порадовало. Не могу сказать, что вызов был неожиданным, но и не могу сказать, что однозначно ждал своего попадания в состав. Вероятность этого для меня была 50 на 50.
— В 2022—2023 годах на Федерацию хоккея Словакии оказывалось большое давление, кто-то даже требовал официально запретить тренерам сборных вызывать хоккеистов из клубов КХЛ, как это сделали в Чехии, Швеции и Финляндии. Ваша федерация держалась, но в итоге утвердила этот запрет. Но сняла его после того, как Роберт Фицо вернулся на пост премьер-министра страны, а Петер Пеллегрини стал президентом Словакии и публично раскритиковал подобную политику «отмены». До этого не жалели, что в 2022 году не уехали из России по примеру большинства легионеров и рисковали надолго выпасть из сборной?
— Если честно, я не хочу разговаривать о работе других людей. Как хоккеист фокусируюсь на своей игре, на улучшении своих спортивных качеств. Всегда, когда приглашают в сборную, это очень приятно. Я всегда выкладываюсь полностью для своей страны. Так будет и в этот раз.
— Что имеете в виду под работой других людей?
— Нехоккейные дела — это не моя ответственность. Когда-то я приехал играть в Россию потому, что здесь сильная лига, которая позволяет реализовать те хоккейные качества, которые у меня есть. У меня есть время на льду, хорошая позиция и хорошая команда. Хочу двигаться вперед в своей хоккейной карьере. И обсуждать то, что думают обо мне другие люди, — бесполезно.
— Можно сказать, что эти «другие люди» больше не влияют на судьбу словацких хоккеистов в КХЛ, после того как в 2023 году в стране сменилась власть?
— Честно говоря, не думаю, что это связано. Федерация хоккея Словакии должна выбирать людей по их игровым качествам и спортивным критериям. Раз совместно с тренерским штабом было принято решение, что мы с Ружичкой и Гернатом едем на Олимпиаду, значит, федерация руководствуется спортивной составляющей.
«Было бы интересно увидеть Россию на Олимпиаде»
— На прошлой Олимпиаде в Пекине Словакия выиграла бронзовые медали, но тогда в турнире не участвовали игроки из НХЛ. Сейчас, когда сборные Канады, Швеции, США, Финляндии и Чехии под завязку забиты звездами из Северной Америки, у Словакии есть шансы повторить предыдущий успех?
— С учетом того что сейчас будут игроки из НХЛ, мы не едем на этот турнир как фавориты, поскольку у нас в команде не так много представителей сильнейшей лиги мира, как у перечисленных вами сборных. Но у нас команда неплохая. У нас много качественных хоккеистов, выступающих в НХЛ, КХЛ и хороших европейских чемпионатах Швеции и Чехии. Поэтому мы можем зацепиться за любой матч. Понятно, что мы там встретимся с соперниками иного качества, с очень большим количеством мастеровитых игроков. Но Словакия может дать им бой и быть неприятной командой для любой сборной.
— Изучали составы Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии? Есть среди их звезд люди, против которых вам особенно интересно сыграть?
— Да, звезд мирового хоккея там очень много. Поэтому интересно играть будет против всех хороших команд. Но если выделить кого-то, то хотелось бы сыграть против Канады и США. Не буду выделять игроков, но против этих двух команд очень хотим сыграть. А для этого нам надо выйти из группы, в которой кроме нас Швеция, Финляндия и Италия.
— У вас в Братиславе в 2019 году проходил чемпионат мира, и его выиграла Финляндия, у которой тогда почти не было игроков из НХЛ и КХЛ, хотя Россия и другие сборные на том турнире имели суперзвездные составы. Что надо на ближайшей Олимпиаде сделать Словакии, чтобы в похожих условиях попасть в призеры?
— Главное, чтобы мы создали хороший коллектив, хорошую команду. И относились к себе как к семье — только за счет этого можно добиться хорошего результата, когда у тебя нет стольких звезд, сколько у других сборных.
— Сильно потеряет Олимпиада от отсутствия на ней сборной России?
— Если посмотреть состав, который мог быть у России, то там очень много хороших игроков. Во всех линиях очень качественные хоккеисты, которые играют в НХЛ. Поэтому было бы интересно для болельщиков увидеть вашу сборную на Олимпиаде. Но решение такое, какое есть. Посмотрим, как будет на следующих турнирах. Как спортсмену мне всегда хочется соревноваться с лучшими. Поэтому жаль, что на международных турнирах сейчас нет России и Белоруссии. К сожалению, это не от меня зависит — не я принимаю такие решения.
— Когда в 2023—2024 годах в вашей стране к власти пришли Фицо и Пеллегрини, взявшие курс на налаживание отношений с Россией, в ряде спортивных СМИ появились слухи о возможных товарищеских матчах между нашими сборными. Вы можете представить такие встречи в ближайшем будущем?
— Я тоже читал такую информацию. Не знаю, насколько это правда или неправда. Думаю, у нашей федерации всегда есть расписание турниров на год вперед. Тяжело сказать, обсуждала ли она эти матчи. Для меня они были бы интересны. И удобны, поскольку не пришлось бы далеко летать из России (улыбается). Но тут решение не за мной.
«Козырев не запрещает играть в тело»
— За счет чего «Северсталь» лидирует в Западной конференции после двух третей регулярного чемпионата КХЛ?
— Думаю, за счет того, что мы всегда совершенствуем нашу игру, смотрим, в каких аспектах можно прибавить. Даже, если что-то не получается по ходу матча, мы находим способ переломить ситуацию. Например, в недавней игре с московским «Динамо» у нас два периода ничего не получалось, мы в середине третьего периода проигрывали 1:4. Но нашли способ прибавить и сравнять счет. Да, по итогам серии буллитов проиграли 4:5. Однако важно, что команда показала характер и боролась до конца.
— Третий сезон главным тренером «Северстали» работает Андрей Козырев, при котором команда показывает яркий комбинационный хоккей. Это самый интересный стиль игры за всю вашу карьеру?
— Мне нравится хоккей Козырева. Мы действуем очень активно, много играем в пас, работаем на больших скоростях. Тренировки проходят очень интенсивно. Я получаю удовольствие от этой игры.
— Пока у «Северстали» при этом хоккее не получается пройти дальше в плей-офф — в двух прошлых сезонах был вылет в первом раунде от «Спартака» (1:4), хотя до этого при Андрее Разине вы давали бой более сильным соперникам, доводя до седьмых матчей серии сначала с московским «Динамо», а затем с будущим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА. Что надо сделать, чтобы в этом году побороться за выход во второй раунд?
— В прошлом сезоне я пропустил плей-офф из-за травмы. Но если задуматься над тем, как я тогда видел со стороны серию со «Спартаком» и как видел со льда противостояние с ним за год до этого, то мне показалось, что всё решили маленькие детали. Когда у нас было много моментов, мы их не смогли реализовать. Большинство в матче со «Спартаком» играли более активно, держали шайбу, но допускали или ненужные удаления, или сразу несколько голов в свои ворота, как в последнем матче прошлогодней серии, когда соперник за три минуты забил дважды. В плей-офф все соперники очень качественные, поэтому они легко используют твою маленькую потерю концентрации и мелкие ошибки.
— Все три сезона Козырева в «Северстали» ходят слухи, что он запрещает игрокам проводить силовые приёмы и драки на льду.
— Это неправда. Но у нас есть понимание, что мы хотим в первую очередь правильно играть клюшкой, чтобы шайба не выходила из-под нас. Если потом есть возможность играть в тело, то никто этого не запрещает.
— Вы три года работали в «Северстали» с Андреем Разиным, который именно тогда окончательно закрепился в КХЛ и получил приглашение в «Металлург». Удивлены его успехами там — победой в Кубке Гагарина в позапрошлом сезоне и безоговорочным лидерством в нынешнем регулярном чемпионате?
— Нет, не удивлен. У них хорошая команда, много качественных игроков, показывающих хороший результат. В том числе молодые игроки, как Канцеров и Силантьев. И есть опытные хоккеисты. Состав подобран качественно, отлично играют в большинстве и вообще забивают много голов. А сам Разин очень хорош в плане мотивации, общения с игроками — отлично доносит до хоккеистов, что значит выступать за свою команду. У него никто никогда не выходит на лед равнодушным.
— Постоянно ходят слухи о его сложном характере и конфликтах с игроками. На себе это ощущали?
— Я бы так не сказал. Я всегда уважал тренера. И ко всем тренерам отношусь одинаково. Хочу выкладываться на льду ради команды. И любой тренер, если видит, что я отдаю сердце игре, может простить, если что-то у меня не получается.
