«Нехоккейные дела — не моя ответственность»

— Я знал, что у меня будет шанс, что всё будет зависеть от моих хоккейных качеств, от моей формы. Последние полтора месяца в КХЛ у меня выдались очень результативными (13 голов в последних 13 матчах. — «Известия»). Главный тренер сборной Словакии Владимир Орсаг за мной наблюдал и в итоге пригласил в команду. Хотя, когда он позвонил мне перед Новым годом и сообщил, что внес в заявку на Олимпиаду, я подумал, что это шутка. Но оказалось, что правда, — это очень порадовало. Не могу сказать, что вызов был неожиданным, но и не могу сказать, что однозначно ждал своего попадания в состав. Вероятность этого для меня была 50 на 50.