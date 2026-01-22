«Сибирь» прервала восьмиматчевую победную серию «Металлурга»

Команды открыли счет во втором периоде — на гол нападающего гостей Ильи Талалуева точным броском ответил защитник хозяев Егор Яковлев. Победу «Сибири» принес гол форварда Антона Косолапова на предпоследней минуте матча.
За игру «Металлург» нанес 45 бросков в створ ворот, а «Сибирь» — 17.
«Металлург» прервал восьмиматчевую победную серию. Магнитогорцы с 76 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Сибирь» с 43 очками располагается на восьмой строчке.
Следующий матч «Магнитка» проведет 24 января дома против «Амура». Новосибирская команда в этот же день на выезде сыграет с «Ак Барсом».
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6850 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Вратари
Александр Смолин
(00:00-58:58)
Михаил Бердин
Александр Смолин
(c 59:40)
1-й период
10:48
Павел Ткаченко
11:05
Егор Аланов
15:41
Егор Яковлев
19:23
Энди Андреофф
2-й период
25:01
Илья Талалуев
(Иван Климович)
27:33
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
30:26
Михаил Бердин
3-й период
40:14
Архип Неколенко
41:56
Командный штраф
57:02
Егор Яковлев
57:55
Сергей Толчинский
57:55
Скотт Уилсон
58:14
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
Статистика
Металлург Мг
Сибирь
Штрафное время
8
14
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит