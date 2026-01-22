Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.90
П2
3.89
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
0
:
Барыс
0
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.20
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
1
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.12
П2
7.58
Хоккей. НХЛ
23.01
Бостон
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
23.01
Каролина
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.00
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
23.01
Коламбус
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.30
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
23.01
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
23.01
Виннипег
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.15
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
23.01
Нэшвилл
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
23.01
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
23.01
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2

«Сибирь» прервала восьмиматчевую победную серию «Металлурга»

«Сибирь» на выезде обыграла «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

Источник: ХК «Сибирь»

Команды открыли счет во втором периоде — на гол нападающего гостей Ильи Талалуева точным броском ответил защитник хозяев Егор Яковлев. Победу «Сибири» принес гол форварда Антона Косолапова на предпоследней минуте матча.

За игру «Металлург» нанес 45 бросков в створ ворот, а «Сибирь» — 17.

«Металлург» прервал восьмиматчевую победную серию. Магнитогорцы с 76 очками продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. «Сибирь» с 43 очками располагается на восьмой строчке.

Следующий матч «Магнитка» проведет 24 января дома против «Амура». Новосибирская команда в этот же день на выезде сыграет с «Ак Барсом».

Металлург Мг
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6850 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Вратари
Александр Смолин
(00:00-58:58)
Михаил Бердин
Александр Смолин
(c 59:40)
1-й период
10:48
Павел Ткаченко
11:05
Егор Аланов
15:41
Егор Яковлев
19:23
Энди Андреофф
2-й период
25:01
Илья Талалуев
(Иван Климович)
27:33
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
30:26
Михаил Бердин
3-й период
40:14
Архип Неколенко
41:56
Командный штраф
57:02
Егор Яковлев
57:55
Сергей Толчинский
57:55
Скотт Уилсон
58:14
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
Статистика
Металлург Мг
Сибирь
Штрафное время
8
14
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит