«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

Екатеринбуржцы прервали 4-матчевую победную серию.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 2:1 в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Майкл Маклауд (26-я минута), Эндрю Потуральски (63). У проигравших отличился Роман Горбунов (6). Хоккеист екатеринбургского клуба Рид Буше оформил 350-е результативное действие в КХЛ.

«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, у «Автомобилиста» прервалась 4-матчевая победная серия в регулярном чемпионате.

Екатеринбургский клуб набрал 58 очков после 48 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» занимает 3-ю строчку на Востоке с 67 очками в 47 играх.

В следующем матче «Автомобилист» примет хабаровский «Амур», «Авангард» дома сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Обе встречи пройдут 26 января.

Автомобилист
1:2
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 10027 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Ги Буше
Вратари
Владимир Галкин
Никита Серебряков
1-й период
05:09
Роман Горбунов
(Рид Буше)
06:35
Владимир Галкин
15:18
Михаил Гуляев
19:04
Командный штраф
19:38
Максим Лажуа
2-й период
25:13
Майкл Маклауд
(Михаил Котляревский, Джозеф Чеккони)
27:04
Максим Лажуа
33:20
Василий Пономарев
3-й период
44:20
Семен Кизимов
48:21
Вячеслав Войнов
Овертайм
60:30
Максим Денежкин
62:38
Эндрю Потуральски
Статистика
Автомобилист
Авангард
Штрафное время
8
10
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит