«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Омский «Авангард» со счетом 2:1 в овертайме обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Майкл Маклауд (26-я минута), Эндрю Потуральски (63). У проигравших отличился Роман Горбунов (6). Хоккеист екатеринбургского клуба Рид Буше оформил 350-е результативное действие в КХЛ.
«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, у «Автомобилиста» прервалась 4-матчевая победная серия в регулярном чемпионате.
Екатеринбургский клуб набрал 58 очков после 48 матчей и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» занимает 3-ю строчку на Востоке с 67 очками в 47 играх.
В следующем матче «Автомобилист» примет хабаровский «Амур», «Авангард» дома сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Обе встречи пройдут 26 января.
Николай Заварухин
Ги Буше
Владимир Галкин
Никита Серебряков
05:09
Роман Горбунов
(Рид Буше)
06:35
Владимир Галкин
15:18
Михаил Гуляев
19:04
Командный штраф
19:38
Максим Лажуа
25:13
Майкл Маклауд
(Михаил Котляревский, Джозеф Чеккони)
27:04
Максим Лажуа
33:20
Василий Пономарев
44:20
Семен Кизимов
48:21
Вячеслав Войнов
60:30
Максим Денежкин
62:38
Эндрю Потуральски
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит