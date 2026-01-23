Ричмонд
Тренер лидера КХЛ оценил проигрыш фразой «опустили носом в дерьмо»

«Металлург» на 59-й минуте пропустил решающий гол от «Сибири», которая реализовала большинство 5×3. Разин заявил, что команде нужно было такое поражение для подготовки к плей-офф.

Источник: РБК Спорт

«Металлургу» нужна была «подножка» в матче с «Сибирью» после восьми побед подряд, чтобы увидеть, как у соперников уже начался плей-офф, заявил на пресс-конференции главный тренер магнитогорского клуба КХЛ Андрей Разин.

«Металлург» дома проиграл новосибирцам, которые занимают восьмое место в Восточной конференции, пропустив в меньшинстве 3×5 на 59-й минуте (1:2).

Разин отметил, что даже рад этому поражению, потому что когда все хорошо — это «тоже нехорошо». По его словам, соперники вышли на матч самоотверженные и дисциплинированные, заблокировали много бросков, а их вратарь Михаил Бердин поймал кураж (44 сейва).

«Надо было это все преодолеть, а мы получаем дешевейшее удаление в конце матча, которое и привело к поражению. Поэтому хорошо, что нас носом опустили в это дерьмо, как раз перед играми плей‑офф нам это надо», — сказал Разин.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.

«Металлург» лидирует в сводной таблице чемпионата (76 очков в 47 матчах). В прошлом сезоне магнитогорцы в плей-офф вылетели в первом раунде от омского «Авангарда» (в шести матчах).

Металлург Мг
1:2
0:0, 1:1, 0:1
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 6850 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Вратари
Александр Смолин
(00:00-58:58)
Михаил Бердин
1-й период
10:48
Павел Ткаченко
11:05
Егор Аланов
15:41
Егор Яковлев
19:23
Энди Андреофф
2-й период
25:01
Илья Талалуев
(Иван Климович)
27:33
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
30:26
Михаил Бердин
3-й период
40:14
Архип Неколенко
41:56
Командный штраф
57:02
Егор Яковлев
57:55
Сергей Толчинский
57:55
Сергей Толчинский
57:55
Скотт Уилсон
58:14
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
Статистика
Металлург Мг
Сибирь
Штрафное время
8
14
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит