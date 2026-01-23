Тренер лидера КХЛ оценил проигрыш фразой «опустили носом в дерьмо»

«Металлургу» нужна была «подножка» в матче с «Сибирью» после восьми побед подряд, чтобы увидеть, как у соперников уже начался плей-офф, заявил на пресс-конференции главный тренер магнитогорского клуба КХЛ Андрей Разин.
«Металлург» дома проиграл новосибирцам, которые занимают восьмое место в Восточной конференции, пропустив в меньшинстве 3×5 на 59-й минуте (1:2).
Разин отметил, что даже рад этому поражению, потому что когда все хорошо — это «тоже нехорошо». По его словам, соперники вышли на матч самоотверженные и дисциплинированные, заблокировали много бросков, а их вратарь Михаил Бердин поймал кураж (44 сейва).
«Надо было это все преодолеть, а мы получаем дешевейшее удаление в конце матча, которое и привело к поражению. Поэтому хорошо, что нас носом опустили в это дерьмо, как раз перед играми плей‑офф нам это надо», — сказал Разин.
Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта.
«Металлург» лидирует в сводной таблице чемпионата (76 очков в 47 матчах). В прошлом сезоне магнитогорцы в плей-офф вылетели в первом раунде от омского «Авангарда» (в шести матчах).
Андрей Разин
Ярослав Люзенков
Александр Смолин
(00:00-58:58)
Михаил Бердин
10:48
Павел Ткаченко
11:05
Егор Аланов
15:41
Егор Яковлев
19:23
Энди Андреофф
25:01
Илья Талалуев
(Иван Климович)
27:33
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
30:26
Михаил Бердин
40:14
Архип Неколенко
41:56
Командный штраф
57:02
Егор Яковлев
57:55
Сергей Толчинский
57:55
Сергей Толчинский
57:55
Скотт Уилсон
58:14
Антон Косолапов
(Тэйлор Бек, Егор Аланов)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
