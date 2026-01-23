Ричмонд
«Спартак» вырвал победу в матче КХЛ против СКА

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду проиграл московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу московской команды. В составе СКА шайбу забросил Никита Недопекин (4-я минута). У «Спартака» отличились Никита Коростелев (53) и Данил Пивчулин (58).

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев записал на свой счет результативную передачу. Набранное очко стало для россиянина 100-м в КХЛ.

«Спартак» третий раз по ходу сезона обыграл СКА в матче КХЛ. Счет в личных противостояниях в текущем чемпионате стал 3−0.

СКА проиграл третий матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. «Спартак», набрав 55 баллов, располагается строчкой выше.

В следующем матче СКА 24 января на выезде сыграет против нижегородского «Торпедо», «Спартак» днем позднее примет ярославский «Локомотив».

СКА
1:2
1:0, 0:0, 0:2
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11248 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Алексей Жамнов
Вратари
Артемий Плешков
(00:00-58:22)
Александр Георгиев
1-й период
03:04
Никита Недопекин
(Сергей Сапего, Матвей Поляков)
2-й период
23:07
Адам Ружичка
26:07
Командный штраф
30:19
Павел Порядин
3-й период
45:43
Джозеф Бландизи
52:42
Никита Коростелев
(Лукас Локхарт, Дмитрий Соловьев)
57:06
Данил Пивчулин
(Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев)
Статистика
СКА
Спартак
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит