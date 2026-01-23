«Спартак» вырвал победу в матче КХЛ против СКА

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу московской команды. В составе СКА шайбу забросил Никита Недопекин (4-я минута). У «Спартака» отличились Никита Коростелев (53) и Данил Пивчулин (58).
Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев записал на свой счет результативную передачу. Набранное очко стало для россиянина 100-м в КХЛ.
«Спартак» третий раз по ходу сезона обыграл СКА в матче КХЛ. Счет в личных противостояниях в текущем чемпионате стал 3−0.
СКА проиграл третий матч КХЛ кряду и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками. «Спартак», набрав 55 баллов, располагается строчкой выше.
В следующем матче СКА 24 января на выезде сыграет против нижегородского «Торпедо», «Спартак» днем позднее примет ярославский «Локомотив».
Игорь Ларионов
Алексей Жамнов
Артемий Плешков
(00:00-58:22)
Александр Георгиев
03:04
Никита Недопекин
(Сергей Сапего, Матвей Поляков)
23:07
Адам Ружичка
26:07
Командный штраф
30:19
Павел Порядин
45:43
Джозеф Бландизи
52:42
Никита Коростелев
(Лукас Локхарт, Дмитрий Соловьев)
57:06
Данил Пивчулин
(Нэйтан Тодд, Михаил Мальцев)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
