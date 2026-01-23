«Динамо» может потерять вратаря, обмен в КХЛ взбудоражил даже Америку! Хоккейные трансферы и слухи

«Моряки» начали распродажу игроков, за последние несколько дней из «Адмирала» в другие команды перешли шесть хоккеистов. В столичный «Спартак» отправился лучший бомбардир команды Даниил Гутик, в обратном направлении последовали защитник Никита Ефремов и нападающие Егор Чезганов и Даниэль Усманов. Поучаствовали в закупке хоккеистов «Адмирала» и петербургские команды: в СКА переехал защитник Павел Коледов в обмен на денежную компенсацию, а игроком «Шанхай Дрэгонс» стал Владислав Леонтьев — тоже в обмен на деньги. Причем этот обмен неожиданно удивил… Северную Америку! Инсайдеры сообщили, что компенсация составила символическую тысячу рублей, что достаточно частая практика последних лет в КХЛ. Но в канадском паблике Bardown крайне удивились подобному, подписав новость: «Дичайший переход КХЛ, который вы когда-либо видели. Его обменяли за 18 баксов (речь идет о канадских долларах. — Sport24)».