«Динамо» может потерять вратаря, обмен в КХЛ взбудоражил даже Америку! Хоккейные трансферы и слухи

Три дня осталось до дедлайна по переходам в КХЛ — 25 января трансферное окно закрывается. Клубы в это время могут провернуть финальные сделки по комплектованию команд перед завершающим отрезком регулярного чемпионата. Если в середине сезона самой активной командой относительно переходов была «Сибирь», которая пыталась решить турнирные проблемы и на данный момент добилась своего, то под конец регулярки наибольшее внимание забрал владивостокский «Адмирал».
«Моряки» начали распродажу игроков, за последние несколько дней из «Адмирала» в другие команды перешли шесть хоккеистов. В столичный «Спартак» отправился лучший бомбардир команды Даниил Гутик, в обратном направлении последовали защитник Никита Ефремов и нападающие Егор Чезганов и Даниэль Усманов. Поучаствовали в закупке хоккеистов «Адмирала» и петербургские команды: в СКА переехал защитник Павел Коледов в обмен на денежную компенсацию, а игроком «Шанхай Дрэгонс» стал Владислав Леонтьев — тоже в обмен на деньги. Причем этот обмен неожиданно удивил… Северную Америку! Инсайдеры сообщили, что компенсация составила символическую тысячу рублей, что достаточно частая практика последних лет в КХЛ. Но в канадском паблике Bardown крайне удивились подобному, подписав новость: «Дичайший переход КХЛ, который вы когда-либо видели. Его обменяли за 18 баксов (речь идет о канадских долларах. — Sport24)».
Форвард Егор Петухов пополнил состав «Сочи», но не в результате обмена между «Адмиралом» и южным клубом, а через расторжение соглашения с первыми и подписания контракта до конца следующего сезона со вторыми. Днем ранее из «Сочи» в «Адмирал» на денежную компенсацию был обменян Семен Ибрагимов.
В нижегородское «Торпедо» приморцы отдали голкипера Дмитрия Шугаева и нападающего Игоря Гераськина, а взамен получили вратаря Ивана Кульбакова, которого, по слухам, хотели видеть в «Тракторе». Сообщалось, что челябинцы не смогли договориться с нижегородцами. Теперь челябинцы могут попробовать выменять голкипера у «Адмирала», хотя в то же время есть слухи и об интересе «Трактора» к Ивану Бочарову из «Лады».
Что касается вратарской темы, «СЭ» сообщил, что Максим Моторыгин запросил обмена из московского «Динамо» по причине низкого доверия от нового главного тренера. Но бело-голубые на обращения других команд с предложениями по обмену 23-летнего голкипера отвечают отказом. Говорят, что челябинцы проявляли активный интерес и здесь.
Ряд обменов провела и другая дальневосточная команда — хабаровский «Амур». «Тигры» выменяли третьего бомбардира нижнекамского «Нефтехимика» Данила Юртайкина, а взамен отдали Матвея Заседу, который со сменой главного тренера стал получать в Хабаровске меньше игрового времени. Другой трейд «Амур» произвел с прямым конкурентом за место в кубковой восьмерке на Востоке — с «Сибирью». В Новосибирск отправился нападающий Илья Талалуев, а в Хабаровск — Иван Чехович.
В ближайшее время стоит ожидать новых переходов. Продолжается странная история между «Ак Барсом» и Дмитрием Яшкиным: форвард на неделе отписался от социальных сетей команды — правда, затем снова подписался и еще раз успел отписаться. Слухи о недовольстве со стороны чешского форварда своей ролью в команде ходят еще с начала сезона.
Сообщается также, что может покинуть нижегородское «Торпедо» нападающий Владислав Фирстов, были слухи и о поиске волжанами обмена для Максима Летунова и Михаила Науменкова. А вот трансфер Степана Старкова из «Адмирала» в ЦСКА, о котором говорилось ранее, под угрозой срыва, сообщают различные источники.
Надежда Тонконог