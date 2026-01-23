«Торпедо» разгромило «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Егор Виноградов (11-я минута), Егор Соколов (18), Амир Гараев (21), Василий Атанасов (31), Владимир Ткачев (41), Сергей Гончарук (52) и Дмитрий Шевченко (56). В составе проигравших голами отметились Илья Каблуков (37) и Борна Рендулич (40).
Китайский клуб 17 января объявил о назначении канадца Митча Лава главным тренером. В завершившемся матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Майк Келли.
Нижегородцы выиграли пятый матч подряд и, набрав 62 очка, занимают четвертое место в таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы», продлившие серию поражений до пяти матчей, идут девятыми с 43 баллами.
В следующей игре «Торпедо» 24 января примет петербургский СКА, «Шанхайские драконы» в тот же день встретятся на выезде с минским «Динамо».
Алексей Исаков
Митч Лав
Денис Костин
Андрей Кареев
01:38
Уилл Райлли
09:40
Джейк Бишофф
10:21
Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Бобби Нарделла)
16:02
Адам Кленденинг
17:42
Егор Соколов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
20:52
Амир Гараев
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
29:54
Кевин Лабанк
30:45
Василий Атанасов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
36:45
Илья Каблуков
(Борна Рендулич)
39:34
Борна Рендулич
(Ник Меркли, Гейдж Куинни)
40:24
Владимир Ткачев
43:08
Командный штраф
49:38
Джейк Бишофф
51:08
Сергей Гончарук
(Амир Гараев, Владислав Фирстов)
56:00
Никита Шавин
(Дмитрий Шевченко, Денис Александров)
57:32
Сергей Гончарук
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
