Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.50
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
05:30
Миннесота
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Даллас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
1
:
Барыс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
1
:
Авангард
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
1
:
Сибирь
2
П1
X
П2

«Торпедо» разгромило «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» обыграло «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Егор Виноградов (11-я минута), Егор Соколов (18), Амир Гараев (21), Василий Атанасов (31), Владимир Ткачев (41), Сергей Гончарук (52) и Дмитрий Шевченко (56). В составе проигравших голами отметились Илья Каблуков (37) и Борна Рендулич (40).

Китайский клуб 17 января объявил о назначении канадца Митча Лава главным тренером. В завершившемся матче командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Майк Келли.

Нижегородцы выиграли пятый матч подряд и, набрав 62 очка, занимают четвертое место в таблице Западной конференции, где «Шанхайские драконы», продлившие серию поражений до пяти матчей, идут девятыми с 43 баллами.

В следующей игре «Торпедо» 24 января примет петербургский СКА, «Шанхайские драконы» в тот же день встретятся на выезде с минским «Динамо».

Торпедо
7:2
2:0, 2:2, 3:0
Шанхай Дрэгонс
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
22.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Митч Лав
Вратари
Денис Костин
Андрей Кареев
1-й период
01:38
Уилл Райлли
09:40
Джейк Бишофф
10:21
Егор Виноградов
(Владимир Ткачев, Бобби Нарделла)
16:02
Адам Кленденинг
17:42
Егор Соколов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
2-й период
20:52
Амир Гараев
(Максим Летунов, Сергей Гончарук)
29:54
Кевин Лабанк
30:45
Василий Атанасов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
36:45
Илья Каблуков
(Борна Рендулич)
39:34
Борна Рендулич
(Ник Меркли, Гейдж Куинни)
3-й период
40:24
Владимир Ткачев
43:08
Командный штраф
49:38
Джейк Бишофф
51:08
Сергей Гончарук
(Амир Гараев, Владислав Фирстов)
56:00
Никита Шавин
(Дмитрий Шевченко, Денис Александров)
57:32
Сергей Гончарук
Статистика
Торпедо
Шанхай Дрэгонс
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит