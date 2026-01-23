«Торпедо» разгромило «Шанхайских драконов» в матче КХЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 7:2 (2:0, 2:2, 3:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Егор Виноградов (11-я минута), Егор Соколов (18), Амир Гараев (21), Василий Атанасов (31), Владимир Ткачев (41), Сергей Гончарук (52) и Дмитрий Шевченко (56). В составе проигравших голами отметились Илья Каблуков (37) и Борна Рендулич (40).