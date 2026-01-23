Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2

«Локомотив» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Форвард Максим Шалунов останется в ярославском клубе до конца сезона 2027/28.

Источник: РИА "Новости"

Нападающий Максим Шалунов продлил контракт с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

32-летний форвард подписал соглашение сроком до 2028 года.

За «Локомотив» Шалунов играет с 2021 года. За неполные пять сезонов нападающий набрал 185 очков (104 шайбы, 81 передача).

Шалунов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (в 2019 году в составе московского ЦСКА, в 2025 году в составе «Локомотива»).

«Локомотив» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 49 матчах.