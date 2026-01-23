«Локомотив» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Нападающий Максим Шалунов продлил контракт с ярославским «Локомотивом». Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.
32-летний форвард подписал соглашение сроком до 2028 года.
За «Локомотив» Шалунов играет с 2021 года. За неполные пять сезонов нападающий набрал 185 очков (104 шайбы, 81 передача).
Шалунов — двукратный обладатель Кубка Гагарина (в 2019 году в составе московского ЦСКА, в 2025 году в составе «Локомотива»).
«Локомотив» в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 65 очков в 49 матчах.