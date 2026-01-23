Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.53
П2
1.71
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Каролина
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Даллас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
4
П1
X
П2

Хоккеист Коротких перешел в «Спартак» из «Амура»

Хоккеист Коротких перешел в «Спартак» из «Амура» в результате обмена.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нападающий Игнат Коротких перешел в «Спартак» из хабаровского «Амура», сообщается в Telegram-канале московского хоккейного клуба.

«Спартак» получил Коротких и денежную компенсацию в результате обмена на нападающих Ивана Воробьева и Григория Кузьмина.

Коротких 23 года, он сыграл 142 матча и набрал 50 очков (19 голов + 31 передача) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Воробьеву 23 года, помимо «Спартака», нападающий играл за подмосковный «Витязь». Всего форвард провел 103 матча и заработал 44 очка (25+19) в КХЛ.

Кузьмину 22 года, до «Спартака» он также выступал в составе петербургского СКА. В активе игрока 48 матчей и 23 очка (9+14) в КХЛ.