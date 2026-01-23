Хоккеист Коротких перешел в «Спартак» из «Амура»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Нападающий Игнат Коротких перешел в «Спартак» из хабаровского «Амура», сообщается в Telegram-канале московского хоккейного клуба.
«Спартак» получил Коротких и денежную компенсацию в результате обмена на нападающих Ивана Воробьева и Григория Кузьмина.
Коротких 23 года, он сыграл 142 матча и набрал 50 очков (19 голов + 31 передача) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Воробьеву 23 года, помимо «Спартака», нападающий играл за подмосковный «Витязь». Всего форвард провел 103 матча и заработал 44 очка (25+19) в КХЛ.
Кузьмину 22 года, до «Спартака» он также выступал в составе петербургского СКА. В активе игрока 48 матчей и 23 очка (9+14) в КХЛ.