Лямкин продлил контракт с «Ак Барсом»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Защитник Никита Лямкин продлил соглашение с казанским «Ак Барсом», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 29-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне у него 25 очков (3 гола + 22 передачи) в 41 матче.
«Когда “Ак Барс” предлагает контракт на три года, долго не думаешь. Казань для меня стала домом, я провёл здесь 9 сезонов, выигрывал Кубок Гагарина и давно понял, что хочу провести здесь всю карьеру. Очень рад и благодарен клубу и болельщикам за доверие, которое теперь должен оправдать», — сказал Лямкин.
Лямкин выступает за казанский клуб с 2017 года, до этого он представлял в КХЛ новокузнецкий «Металлург». В 2018 году в составе «Ак Барса» Лямкин выиграл Кубок Гагарина. Он является рекордсменом клуба по количеству очков за один регулярный чемпионат (44) и за сезон (48). Всего на его счету 161 балл (25+136) в 615 матчах лиги.