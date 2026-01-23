Ричмонд
Хоккей. НХЛ
24.01
Торонто
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
24.01
Чикаго
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.70
П2
1.64
Хоккей. НХЛ
24.01
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
24.01
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
24.01
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Детройт
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Виннипег
1
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Оттава
3
П1
X
П2

Лямкин продлил контракт с «Ак Барсом»

Обладатель Кубка Гагарина Лямкин продлил контракт с «Ак Барсом» до 2029 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Защитник Никита Лямкин продлил соглашение с казанским «Ак Барсом», сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 29-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне у него 25 очков (3 гола + 22 передачи) в 41 матче.

«Когда “Ак Барс” предлагает контракт на три года, долго не думаешь. Казань для меня стала домом, я провёл здесь 9 сезонов, выигрывал Кубок Гагарина и давно понял, что хочу провести здесь всю карьеру. Очень рад и благодарен клубу и болельщикам за доверие, которое теперь должен оправдать», — сказал Лямкин.

Лямкин выступает за казанский клуб с 2017 года, до этого он представлял в КХЛ новокузнецкий «Металлург». В 2018 году в составе «Ак Барса» Лямкин выиграл Кубок Гагарина. Он является рекордсменом клуба по количеству очков за один регулярный чемпионат (44) и за сезон (48). Всего на его счету 161 балл (25+136) в 615 матчах лиги.