Великий Ларионов выгнал из СКА своего главного воспитанника. Локтионов был клиентом и наследником Профессора

Ведя в счете на протяжении почти всего матча, СКА дома проиграл «Спартаку». Красно-белые — принципиальные соперники «армейцев», а еще это бывшая команда Егора Савикова, Николая Голдобина и Андрея Локтионова. Правда, опытный центрфорвард в игре против «Спартака» на лед не вышел. Как пропустил и несколько игр до этого. А на пресс-конференции Игоря Ларионова стало известно, что в форме СКА Локтионов больше не выйдет.
«Вы знаете, не хочется говорить об игроке, который уже не в команде. Мы пытаемся найти ему обмен. На данный момент вот такая информация», — заявил Ларионов.
Последним для Локтионова стал матч с «Сочи», который «армейцы» проиграли со счетом 1:2. И надо же было такому случиться, что Андрей умудрился записать в этом матче «-2» по показателю полезности. Кажется, это стало последней каплей. До этого опытный центрфорвард около месяца восстанавливался после травмы и сыграл только один матч в 2026 году.
Всего у Локтионова 7 очков в 34 играх за СКА. Единственную шайбу за «армейцев» он забросил в ворота «Сочи», но еще в сентябре. Локтионов откровенно не потянул роль центра для топ-6. Хотя поначалу Ларионов ему доверял эту ответственную роль. А еще 35-летний форвард с большим запасом худший игрок СКА по показателю полезности — «-11».
Чем же удивительно это решение? Дело в том, что Локтионов родился в Воскресенске — родном городе Профессора. Российским агентом у него был Евгений Ларионов, старший брат Игоря Николаевича. Они часто общались между собой. Когда Ларионов ушел в агентстский бизнес, а Локтионов уехал в Северную Америку, то подписали контракт о сотрудничестве.
«Это умнейший человек. Я стараюсь брать с него пример. Он мне очень много подсказывает. Я просто счастлив работать с ним», — говорил Локтионов, когда еще играл в Северной Америке и пытался пробиться в состав «Лос-Анджелеса».
«Мой учитель по жизни — это Игорь Ларионов, он же мой агент. С ним мы работаем, он дает мне полезные подсказки, это легендарный хоккеист и человек, у которого есть чему поучиться», — повторял Локтионов уже в 2018, когда вернулся в Россию.
Со временем их пути разошлись. Ларионов завершил агентскую деятельность, став тренером: сначала — в молодежной сборной, потом — в «Торпедо». Казалось, они с Локтионовым больше не поработают вместе. Андрей благополучно играл за «Спартак», и резонов менять столицу на Нижний Новгород у него не было. Но тут Профессор становится главным тренером СКА, и чуть ли не первым делом зовет игрока, к которому у него особое отношение.
«Воспитанник, которым больше всех горжусь? Андрей Локтионов», — говорил Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Вот только реальность оказалась более суровой. Ларионов-тренер так и не нашел подход к Локтионову, а тот не потянул лидерскую ношу. В успехе этого союза изначально были сомнения, учитывая преклонный возраст форварда. А по данным «Матч ТВ» причиной расставания стал конфликт, который возник после того самого проигранного матча с «Сочи».
По данным источника, после игры Ларионов и Локтионов поговорили на повышенных тонах. 35‑летний форвард сказал, что «он не мальчишка, чтобы его так воспитывать», а также он усомнился в действиях главного тренера. После этого Ларионов заявил о том, что Локтионов может больше в расположение команды не приходить. При этом по нашей информации, СКА еще пару месяцев назад был готов менять Локтионова, и предлагал его разным клубам.
Это уже не первый случай, когда игроки сначала были очарованы Ларионовым как игроком и личностью, а потом сталкиваются с ним в работе, и попадают в немилость. Чего только стоит кейс Алексея Кручинина в «Торпедо». Да и Голдобин, который как и Локтионов был клиентом Ларионова-агента, оказался в СКА чуть ли не главным объектом для критики со стороны Профессора. И только Игорь Ларионов-младший остается неприкасаемым, а если и пропускает матчи, как сейчас, то исключительно по причине травм.
