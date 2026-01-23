Великий Ларионов выгнал из СКА своего главного воспитанника. Локтионов был клиентом и наследником Профессора

Это уже не первый случай, когда игроки сначала были очарованы Ларионовым как игроком и личностью, а потом сталкиваются с ним в работе, и попадают в немилость. Чего только стоит кейс Алексея Кручинина в «Торпедо». Да и Голдобин, который как и Локтионов был клиентом Ларионова-агента, оказался в СКА чуть ли не главным объектом для критики со стороны Профессора. И только Игорь Ларионов-младший остается неприкасаемым, а если и пропускает матчи, как сейчас, то исключительно по причине травм.