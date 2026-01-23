Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.01
Торонто
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
24.01
Чикаго
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
4.96
X
4.80
П2
1.58
Хоккей. НХЛ
24.01
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.27
Хоккей. НХЛ
24.01
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
24.01
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.24
Хоккей. НХЛ
24.01
Ванкувер
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
24.01
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.40
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
24.01
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

«Динамо» проиграло пятый раз в последних шести матчах в КХЛ

«Лада» обыграла «Динамо» со счетом 2:1 и впервые в сезоне одержала три победы подряд.

Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Лады» шайбы на счету Владислава Семина (14-я минута) и Никиты Сетдикова (22). Единственную шайбу «Динамо» на 34-й минуте забросил Максим Мамин.

Для московского клуба это пятое поражение в последних шести матчах. До этого команда проиграла «Торпедо» (3:4 ОТ), «Спартаку» (3:5), минскому «Динамо» (2:3) и «Нефтехимику» (2:1 Б).

«Лада» одержала 200-ю победу в рамках КХЛ и впервые в сезоне выиграла три раза подряд: «Сочи» (4:0), «Барыс» (2:0) и московское «Динамо» (2:1).

Лада
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
23.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4656 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Вячеслав Козлов
Вратари
Александр Трушков
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:01)
1-й период
00:20
Александр Трушков
13:47
Владислав Семин
(Артур Тянулин, Райли Савчук)
2-й период
20:43
Максим Комтуа
21:41
Никита Сетдиков
(Егор Морозов, Иван Романов)
26:39
Магомед Шараканов
30:59
Максим Мамин
33:08
Максим Мамин
(Кирилл Адамчук, Владислав Подъяпольский)
38:29
Максим Комтуа
3-й период
40:00
Артур Тянулин
40:00
Артур Тянулин
40:00
Артем Ильенко
Статистика
Лада
Динамо М
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит