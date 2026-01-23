«Динамо» проиграло пятый раз в последних шести матчах в КХЛ

Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Лады» шайбы на счету Владислава Семина (14-я минута) и Никиты Сетдикова (22). Единственную шайбу «Динамо» на 34-й минуте забросил Максим Мамин.