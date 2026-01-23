«Динамо» проиграло пятый раз в последних шести матчах в КХЛ

Тольяттинская «Лада» обыграла московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Встреча прошла в Тольятти и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Лады» шайбы на счету Владислава Семина (14-я минута) и Никиты Сетдикова (22). Единственную шайбу «Динамо» на 34-й минуте забросил Максим Мамин.
Для московского клуба это пятое поражение в последних шести матчах. До этого команда проиграла «Торпедо» (3:4 ОТ), «Спартаку» (3:5), минскому «Динамо» (2:3) и «Нефтехимику» (2:1 Б).
«Лада» одержала 200-ю победу в рамках КХЛ и впервые в сезоне выиграла три раза подряд: «Сочи» (4:0), «Барыс» (2:0) и московское «Динамо» (2:1).
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
23.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена, 4656 зрителей
Главные тренеры
Павел Десятков
Вячеслав Козлов
Вратари
Александр Трушков
Владислав Подъяпольский
(00:00-58:01)
1-й период
00:20
Александр Трушков
13:47
Владислав Семин
(Артур Тянулин, Райли Савчук)
2-й период
20:43
Максим Комтуа
21:41
Никита Сетдиков
(Егор Морозов, Иван Романов)
26:39
Магомед Шараканов
30:59
Максим Мамин
33:08
Максим Мамин
(Кирилл Адамчук, Владислав Подъяпольский)
38:29
Максим Комтуа
3-й период
40:00
Артур Тянулин
40:00
Артур Тянулин
40:00
Артем Ильенко
Статистика
Лада
Динамо М
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит