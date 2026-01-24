Ричмонд
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
0
:
Сибирь
0
П1
1.53
X
5.00
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
0
:
Барыс
0
П1
2.09
X
4.04
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи
0
:
Салават Юлаев
0
П1
3.50
X
4.30
П2
1.89
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
0
:
СКА
0
П1
2.21
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
П1
2.41
X
4.20
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
23:30
Нэшвилл
:
Юта
П1
2.60
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
П1
2.39
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
П1
2.66
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
2.90
X
4.10
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
П1
2.25
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2

ЦСКА заключил контракт с американским хоккеистом Эбертом

ЦСКА заключил контракт до конца сезона с американским хоккеистом Эбертом.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦСКА заключил контракт до конца сезона с американским защитником Ником Эбертом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В сентябре лига сообщала, что Эберт по личным причинам не сможет продолжить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Подписанный летом 2025 года контракт с 31-летним Эбертом не вступил в силу. По взаимному соглашению сторон хоккеисту был присвоен статус неограниченно свободного агента.

Эберт присоединился к «Автомобилисту» в 2022 году. В общей сложности он сыграл 156 матчей за екатеринбургский клуб в КХЛ, набрав 82 очка (30 шайб + 52 передачи). В сезоне-2017/18 американец выступал в КХЛ за братиславский «Слован».