ЦСКА заключил контракт с американским хоккеистом Эбертом

В сентябре лига сообщала, что Эберт по личным причинам не сможет продолжить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Подписанный летом 2025 года контракт с 31-летним Эбертом не вступил в силу. По взаимному соглашению сторон хоккеисту был присвоен статус неограниченно свободного агента.