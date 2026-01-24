ЦСКА заключил контракт с американским хоккеистом Эбертом

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЦСКА заключил контракт до конца сезона с американским защитником Ником Эбертом, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В сентябре лига сообщала, что Эберт по личным причинам не сможет продолжить карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте». Подписанный летом 2025 года контракт с 31-летним Эбертом не вступил в силу. По взаимному соглашению сторон хоккеисту был присвоен статус неограниченно свободного агента.
Эберт присоединился к «Автомобилисту» в 2022 году. В общей сложности он сыграл 156 матчей за екатеринбургский клуб в КХЛ, набрав 82 очка (30 шайб + 52 передачи). В сезоне-2017/18 американец выступал в КХЛ за братиславский «Слован».