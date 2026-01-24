«Торпедо» всухую разгромило СКА в матче КХЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты), который до этого матча не забивал в КХЛ, и Егор Виноградов (30 и 53), по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).