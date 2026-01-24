«Торпедо» всухую разгромило СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» дома обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты), который до этого матча не забивал в КХЛ, и Егор Виноградов (30 и 53), по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).
Вратарь «Торпедо» Денис Костин отразил все 25 бросков хоккеистов СКА и оформил свой пятый шатаут в текущем регулярном чемпионате.
СКА под руководством Игоря Ларионова в четвертый раз за текущий сезон проиграл «Торпедо». В прошлом сезоне Ларионов возглавлял нижегородскую команду, которая тогда уступила СКА во всех четырех матчах регулярного чемпионата сезона-2024/25.
«Торпедо» (64 очка), продлившее победную серию до шести матчей, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (53), который потерпел четвертое поражение подряд, располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Торпедо» примет новосибирскую «Сибирь» 26 января, а на следующий день СКА дома сыграет с ярославским «Локомотивом».
В другой встрече уфимский «Салават Юлаев» на выезде победил «Сочи» со счетом 2:1.
Алексей Исаков
Игорь Ларионов
Денис Костин
Артемий Плешков
(00:00-16:52)
Сергей Иванов
(c 16:52)
09:21
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Амир Гараев)
13:50
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
16:52
Кирилл Свищев
(Егор Соколов)
28:15
Сергей Плотников
28:30
Владислав Фирстов
29:36
Джозеф Бландизи
29:52
Егор Виноградов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
32:47
Шейн Принс
36:24
Кирилл Свищев
(Даниил Журавлев, Егор Соколов)
41:44
Андрей Белевич
41:44
Андрей Белевич
46:53
Никита Недопекин
52:09
Матвей Поляков
52:32
Егор Виноградов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит