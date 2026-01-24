Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нэшвилл
0
:
Юта
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
1-й период
Айлендерс
0
:
Баффало
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.70
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
25.01
Бостон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
25.01
Виннипег
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
25.01
Коламбус
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
25.01
Оттава
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
25.01
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.10
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
25.01
Миннесота
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
25.01
Эдмонтон
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.29
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
2
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
3
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
6
:
СКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Адмирал
1
П1
X
П2

«Торпедо» всухую разгромило СКА в матче КХЛ

«Торпедо» обыграл СКА в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Нижегородское «Торпедо» дома обыграло петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли оформили Кирилл Свищев (17-я и 37-я минуты), который до этого матча не забивал в КХЛ, и Егор Виноградов (30 и 53), по одной шайбе забросили Сергей Гончарук (10) и Василий Атанасов (14).

Вратарь «Торпедо» Денис Костин отразил все 25 бросков хоккеистов СКА и оформил свой пятый шатаут в текущем регулярном чемпионате.

СКА под руководством Игоря Ларионова в четвертый раз за текущий сезон проиграл «Торпедо». В прошлом сезоне Ларионов возглавлял нижегородскую команду, которая тогда уступила СКА во всех четырех матчах регулярного чемпионата сезона-2024/25.

«Торпедо» (64 очка), продлившее победную серию до шести матчей, занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (53), который потерпел четвертое поражение подряд, располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Торпедо» примет новосибирскую «Сибирь» 26 января, а на следующий день СКА дома сыграет с ярославским «Локомотивом».

В другой встрече уфимский «Салават Юлаев» на выезде победил «Сочи» со счетом 2:1.

Торпедо
6:0
3:0, 2:0, 1:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
24.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Игорь Ларионов
Вратари
Денис Костин
Артемий Плешков
(00:00-16:52)
Сергей Иванов
(c 16:52)
1-й период
09:21
Сергей Гончарук
(Максим Летунов, Амир Гараев)
13:50
Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
16:52
Кирилл Свищев
(Егор Соколов)
2-й период
28:15
Сергей Плотников
28:30
Владислав Фирстов
29:36
Джозеф Бландизи
29:52
Егор Виноградов
(Бобби Нарделла, Владимир Ткачев)
32:47
Шейн Принс
36:24
Кирилл Свищев
(Даниил Журавлев, Егор Соколов)
3-й период
41:44
Андрей Белевич
41:44
Андрей Белевич
46:53
Никита Недопекин
52:09
Матвей Поляков
52:32
Егор Виноградов
(Егор Соколов, Владимир Ткачев)
Статистика
Торпедо
СКА
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит