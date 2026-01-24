Минское «Динамо» обыграло «Шанхайских драконов», Энэс побил рекорд клуба

«Динамо», набрав 65 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские драконы» (43) потерпели шестое поражение подряд и занимают девятую позицию. В следующем матче минчане примут уфимский «Салават Юлаев» 26 января, а «Шанхайские драконы» в тот же день на выезде встретятся с «Сочи».