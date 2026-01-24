Минское «Динамо» обыграло «Шанхайских драконов», Энэс побил рекорд клуба

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Минское «Динамо» обыграло «Шанхайских драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в субботу в Минске и завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Сэм Энэс (1-я минута), Даниил Сотишвили (2), Тай Смит (29), Егор Бориков (30) и Станислав Галиев (50, 56). У «Шанхайских драконов» отличился Ник Меркли (25).
Энэс также отметился голевой передачей на Смита. Благодаря этому 32-летний американский нападающий набрал 59 очков (23+26) в 47 матчах текущего регулярного чемпионата, что стало новым клубным рекордом минского «Динамо» в КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал Шарлю Лингле, который набрал 58 очков (22+36) в сезоне-2014/15.
«Динамо», набрав 65 очков, поднялось на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские драконы» (43) потерпели шестое поражение подряд и занимают девятую позицию. В следующем матче минчане примут уфимский «Салават Юлаев» 26 января, а «Шанхайские драконы» в тот же день на выезде встретятся с «Сочи».
Результаты других матчей:
«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1).
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2).
Дмитрий Квартальнов
Митч Лав
Василий Демченко
Андрей Тихомиров
(00:00-01:20)
Андрей Кареев
(c 01:20)
00:23
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Алекс Лимож)
01:20
Даниил Сотишвили
(Брэйди Лайл, Кристиан Хенкель)
03:31
Владислав Валенцов
22:16
Андрей Стась
24:07
Ник Меркли
(Кевин Лабанк, Уилл Райлли)
27:17
Кевин Лабанк
28:14
Тай Смит
(Алекс Лимож, Сэм Энас)
29:53
Егор Бориков
(Даниил Липский, Брэйди Лайл)
30:09
Виталий Пинчук
31:03
Райли Саттер
31:47
Даниил Липский
31:47
Ник Меркли
49:13
Адам Кленденинг
49:22
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Андрей Стась)
53:14
Ник Меркли
55:02
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Даниил Липский)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит