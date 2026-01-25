Ричмонд
«Северсталь» расторгла контракт с Пилипенко

«Северсталь» расторгла контракт с российским нападающим Пилипенко.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» расторгла контракт с российским нападающим Кириллом Пилипенко, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Пилипенко 29 лет. Он выступал за «Северсталь» с октября 2021 года и провел за клуб 253 матча, в которых набрал 193 очка (98 голов + 95 передач). Россиянин является третьим бомбардиром команды в истории КХЛ. Ранее он также представлял «Сочи», владивостокский «Адмирал», екатеринбургский «Автомобилист» и московское «Динамо».