«Северсталь» расторгла контракт с Пилипенко

Пилипенко 29 лет. Он выступал за «Северсталь» с октября 2021 года и провел за клуб 253 матча, в которых набрал 193 очка (98 голов + 95 передач). Россиянин является третьим бомбардиром команды в истории КХЛ. Ранее он также представлял «Сочи», владивостокский «Адмирал», екатеринбургский «Автомобилист» и московское «Динамо».