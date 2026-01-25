Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.39
X
4.60
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
26.01
Чикаго
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
26.01
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. КХЛ
не начался
Спартак
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2

Воронин перешел в минское «Динамо»

«Торпедо» обменяло Воронина в минское «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Воронин перешел в минское «Динамо» в результате обмена с нижегородским «Торпедо», сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Взамен нижегородский клуб получил права на 20-летнего защитника Александра Яценко, выступающего за «Динамо-Шинник» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и являющегося капитаном молодежной сборной Белоруссии.

Воронину 32 года. В текущем сезоне нападающий провел 39 игр и набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи). Он выступал за минчан в сезонах-2021/22 и 2021/22. Также в КХЛ россиянин представлял владивостокский «Адмирал» и хорватский «Медвешчак». С учетом плей-офф Воронин провел в лиге 583 матча и набрал 187 очков (75+ 112).