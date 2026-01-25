Воронин перешел в минское «Динамо»

Воронину 32 года. В текущем сезоне нападающий провел 39 игр и набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи). Он выступал за минчан в сезонах-2021/22 и 2021/22. Также в КХЛ россиянин представлял владивостокский «Адмирал» и хорватский «Медвешчак». С учетом плей-офф Воронин провел в лиге 583 матча и набрал 187 очков (75+ 112).