МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Воронин перешел в минское «Динамо» в результате обмена с нижегородским «Торпедо», сообщается в Telegram-каналах клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Взамен нижегородский клуб получил права на 20-летнего защитника Александра Яценко, выступающего за «Динамо-Шинник» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и являющегося капитаном молодежной сборной Белоруссии.
Воронину 32 года. В текущем сезоне нападающий провел 39 игр и набрал 6 очков (4 гола + 2 передачи). Он выступал за минчан в сезонах-2021/22 и 2021/22. Также в КХЛ россиянин представлял владивостокский «Адмирал» и хорватский «Медвешчак». С учетом плей-офф Воронин провел в лиге 583 матча и набрал 187 очков (75+ 112).