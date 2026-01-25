СКА опять погрузился в пучину кризиса. Сезон может быть полностью провален

Есть и объективные проблемы, которые тянутся еще с прошлого сезона. В СКА решили не приглашать опытных вратарей, лишь вернув из аренды в «Сочи» Сергея Иванова. Но ни он, ни Артемий Плешков не выглядят теми, кто способен тащить команду на себе. Да, у них есть качественные матчи (особенно у Плешкова), но в целом уверенности во вратарской линии армейцев нет. Неудачная серия СКА началась как раз с провальной игры Иванова в матче с «Сочи» (1:2), когда он закинул шайбу себе в ворота в концовке второго периода.