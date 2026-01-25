СКА опять погрузился в пучину кризиса. Сезон может быть полностью провален

СКА проиграл четыре матча подряд и осел на восьмой строчке Западной конференции. Казалось бы, причин для тревоги нет: отрыв от «Шанхая» внушительный, а риск не попасть в плей-офф — минимальный. Но последний матч против «Торпедо» (0:6) обернулся оглушительным провалом — соперник был на голову сильнее. При этом нельзя сказать, что у нижегородцев лучше подбор игроков — скорее наоборот, звездных хоккеистов в СКА побольше, да и общий клубный бюджет несравнимо выше.
Но у армейцев действительно серьезные проблемы. По информации «СЭ», главный тренер СКА Игорь Ларионов выгнал с тренировки одного из ключевых игроков команды — Михаила Воробьева и не поставил его на матч с «Торпедо». Вместо него же на непривычной для себя позиции центрфорварда вышел Сергей Плотников. Из-за конфликта с тренером также отстранен от занятий с командой нападающий Андрей Локтионов — а ведь именно Ларионов в межсезонье настоял на приобретении опытного центрфорварда.
Конфликтов у тренера с игроками хватало и по ходу сезона — частенько выпадал из состава Николай Голдобин, были большие претензии к Рокко Гримальди, а Пьеррику Дюбе пришлось покинуть СКА. Что-то изменить за сутки до дедлайна после провала в Нижнем Новгороде вряд ли реально. Есть интерес к нападающему «Адмирала» Павлу Шэну, но вряд ли он способен что-то кардинально изменить. Так что в СКА пошли на другие перемены — в тренерском штабе.
СКА уволил ассистентов Ларионова — Владимира Филатова и Максима Семенова, одним из тех, кто придет на замену, может стать хорошо известный главному тренеру Михаил Васильев. В штабе остается Юрий Бабенко, появление которого по ходу сезона во многом привело к положительным изменениям в игре армейцев. Но поговаривают, что в последнее время Бабенко лишился большого влияния на определение тактики.
Есть и объективные проблемы, которые тянутся еще с прошлого сезона. В СКА решили не приглашать опытных вратарей, лишь вернув из аренды в «Сочи» Сергея Иванова. Но ни он, ни Артемий Плешков не выглядят теми, кто способен тащить команду на себе. Да, у них есть качественные матчи (особенно у Плешкова), но в целом уверенности во вратарской линии армейцев нет. Неудачная серия СКА началась как раз с провальной игры Иванова в матче с «Сочи» (1:2), когда он закинул шайбу себе в ворота в концовке второго периода.
До перерыва на Матч звезд СКА проведет пять матчей — и все с командами из первой восьмерки Западной конференции. Сначала армейцы сыграют дома с «Локомотивом», а затем на выезде со «Спартаком», ЦСКА, минским «Динамо» и «Северсталью». Эти встречи должны показать, на что готова команда Ларионова. Но пока поводов для оптимизма мало.
В СКА нет единого коллектива, нет взаимопонимания между главным тренером и игроками, нет запаса прочности и глубины состава. Зажечь команду в плей-офф могут только индивидуальности — Хайруллин, Голдобин, Гримальди. Неплохо выглядят молодые Дишковский, Недопекин и особенно Поляков. Но для того, чтобы пройти первый раунд, этого будет мало.