Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА

Карнаухову 28 лет. Он является воспитанником армейцев, выступает за основную команду с сезона-2016/17. На его счету 543 матча в КХЛ и 173 набранных очка (82 шайбы + 91 результативная передача). В 2019, 2022 и 2023 годах Карнаухов завоевал с ЦСКА Кубок Гагарина. Также он является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года.