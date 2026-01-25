Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
2
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
73.00
X
5.70
П2
5.60
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.60
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
26.01
Чикаго
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
26.01
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Павел Карнаухов переподписал контракт с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новое соглашение Карнаухова рассчитано до 31 мая 2029 года. Прежний контракт хоккеиста истекал в конце текущего сезона.

Карнаухову 28 лет. Он является воспитанником армейцев, выступает за основную команду с сезона-2016/17. На его счету 543 матча в КХЛ и 173 набранных очка (82 шайбы + 91 результативная передача). В 2019, 2022 и 2023 годах Карнаухов завоевал с ЦСКА Кубок Гагарина. Также он является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года.