Карнаухов подписал новый контракт с ЦСКА

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина нападающий Павел Карнаухов переподписал контракт с московским ЦСКА, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение Карнаухова рассчитано до 31 мая 2029 года. Прежний контракт хоккеиста истекал в конце текущего сезона.
Карнаухову 28 лет. Он является воспитанником армейцев, выступает за основную команду с сезона-2016/17. На его счету 543 матча в КХЛ и 173 набранных очка (82 шайбы + 91 результативная передача). В 2019, 2022 и 2023 годах Карнаухов завоевал с ЦСКА Кубок Гагарина. Также он является серебряным призером зимних Олимпийских игр 2022 года.