СКА обменял чемпиона мира в «Сибирь»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Андрей Локтионов перешел из петербургского СКА в новосибирскую «Сибирь» в результате обмена, канадский нападающий Скотт Уилсон последовал в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.
Контракты обоих хоккеистов действуют до 30 мая 2027 года. В текущем сезоне 35-летний Локтионов сыграл 34 матча и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач) очков, а 33-летний Уилсон провел 43 встречи и отметился 18 очками (10+8).
Локтионов на протяжении карьеры выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз», суммарно сыграв в североамериканской лиге 157 матчей и набрав 48 очков (22+26). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) россиянин играл в ярославском «Локомотиве», магнитогорском «Металлурге», а также московских ЦСКА и «Спартаке». В составе ЦСКА форвард становился финалистом Кубка Гагарина 2021 года. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 657 встреч и 323 очка (123+200). Со сборной России Локтионов становился чемпионом мира 2014 года. С юниорской сборной он выигрывал золото (2007) и серебро (2008) мировых первенств.
Уилсон был выбран на драфте НХЛ 2011 года в седьмом раунде под общим 209-м номером командой «Питтсбург Пингвинз», в составе которой выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2016/17. В НХЛ он также играл за «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сейбрз». Всего он провел в лиге 216 матчей, набрав 57 очков (23+34). В 2022 году канадец перешел в подмосковный «Витязь», после чего также выступал в составе «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева».