Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
2
:
Локомотив
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.37
П2
7.17
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.25
X
4.60
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.20
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
26.01
Оттава
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
26.01
Ванкувер
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
26.01
Чикаго
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
26.01
Калгари
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2

СКА обменял чемпиона мира в «Сибирь»

СКА обменял чемпиона мира по хоккею Локтионова в «Сибирь» на Уилсона.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Чемпион мира по хоккею 2014 года в составе сборной России Андрей Локтионов перешел из петербургского СКА в новосибирскую «Сибирь» в результате обмена, канадский нападающий Скотт Уилсон последовал в обратном направлении, сообщается в Telegram-канале клуба из Санкт-Петербурга.

Контракты обоих хоккеистов действуют до 30 мая 2027 года. В текущем сезоне 35-летний Локтионов сыграл 34 матча и набрал 7 очков (1 гол + 6 передач) очков, а 33-летний Уилсон провел 43 встречи и отметился 18 очками (10+8).

Локтионов на протяжении карьеры выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз», суммарно сыграв в североамериканской лиге 157 матчей и набрав 48 очков (22+26). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) россиянин играл в ярославском «Локомотиве», магнитогорском «Металлурге», а также московских ЦСКА и «Спартаке». В составе ЦСКА форвард становился финалистом Кубка Гагарина 2021 года. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 657 встреч и 323 очка (123+200). Со сборной России Локтионов становился чемпионом мира 2014 года. С юниорской сборной он выигрывал золото (2007) и серебро (2008) мировых первенств.

Уилсон был выбран на драфте НХЛ 2011 года в седьмом раунде под общим 209-м номером командой «Питтсбург Пингвинз», в составе которой выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2016/17. В НХЛ он также играл за «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сейбрз». Всего он провел в лиге 216 матчей, набрав 57 очков (23+34). В 2022 году канадец перешел в подмосковный «Витязь», после чего также выступал в составе «Металлурга» и уфимского «Салавата Юлаева».