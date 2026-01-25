СКА обменял чемпиона мира в «Сибирь»

Локтионов на протяжении карьеры выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз», суммарно сыграв в североамериканской лиге 157 матчей и набрав 48 очков (22+26). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) россиянин играл в ярославском «Локомотиве», магнитогорском «Металлурге», а также московских ЦСКА и «Спартаке». В составе ЦСКА форвард становился финалистом Кубка Гагарина 2021 года. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 657 встреч и 323 очка (123+200). Со сборной России Локтионов становился чемпионом мира 2014 года. С юниорской сборной он выигрывал золото (2007) и серебро (2008) мировых первенств.