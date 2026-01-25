Ричмонд
«Спартак» дома уступил «Локомотиву» в матче КХЛ

«Спартак» проиграл «Локомотиву» в овертайме.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» дома в овертайме уступил ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве в воскресенье и завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу ярославцев. За победителей шайбы забросили Максим Березкин (4-я минута), Артур Каюмов (37) и Байрон Фрэз (62). В составе «Спартака» отличились Никита Коростелев (12) и Даниил Гутик (44).

27-летний Каюмов забросил свою 118-ю шайбу за «Локомотив» в КХЛ и повторил клубный рекорд Егора Аверина по голам за команду в лиге. Гутик забросил свою дебютную шайбу за «Спартак». 24-летний хоккеист перешел в московский клуб из владивостокского «Адмирала» 20 января в результате обмена и провел второй матч за «красно-белых».

Ярославский клуб в третий раз за сезон победил «Спартак», в предыдущих встречах команда взяла верх со счетом 5:2 и 6:3.

«Локомотив» (67 очков) поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (56) располагается на седьмой строчке.

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с петербургским СКА 27 января, а «Спартак» днем позднее примет тольяттинскую «Ладу».

Спартак
2:3
1:1, 0:1, 1:0
ОТ
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
25.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9155 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Боб Хартли
Вратари
Александр Георгиев
(00:00-15:09)
Даниил Исаев
(00:00-47:24)
Александр Георгиев
(15:19-18:21)
Даниил Исаев
(47:33-61:43)
Александр Георгиев
(18:34-61:43)
1-й период
03:52
Максим Березкин
(Рихард Паник, Артур Каюмов)
04:29
Джоуи Кин
11:13
Егор Сурин
11:53
Никита Коростелев
(Иван Морозов, Павел Порядин)
15:19
Алексей Береглазов
18:34
Александр Радулов
2-й период
33:37
Егор Сурин
36:42
Артур Каюмов
(Георгий Иванов, Максим Березкин)
3-й период
43:54
Даниил Гутик
(Дмитрий Вишневский)
47:33
Дмитрий Соловьев
49:59
Дмитрий Соловьев
57:09
Дмитрий Вишневский
Овертайм
61:43
Байрон Фрэз
(Егор Сурин, Александр Елесин)
Статистика
Спартак
Локомотив
Штрафное время
8
8
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит