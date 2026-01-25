«Спартак» дома уступил «Локомотиву» в матче КХЛ

27-летний Каюмов забросил свою 118-ю шайбу за «Локомотив» в КХЛ и повторил клубный рекорд Егора Аверина по голам за команду в лиге. Гутик забросил свою дебютную шайбу за «Спартак». 24-летний хоккеист перешел в московский клуб из владивостокского «Адмирала» 20 января в результате обмена и провел второй матч за «красно-белых».