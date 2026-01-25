Обладатель Кубка Гагарина Костин перешел из «Авангарда» в ЦСКА

Долженкову 21 год, он перешел в систему ЦСКА из «Спартака» в 2016 году. В сентябре 2022 года форвард дебютировал в КХЛ. На драфте НХЛ 2022 года он был выбран в четвертом раунде под общим 109-м номером «Коламбус Блю Джекетс». Всего на его счету 131 игра в КХЛ и 30 баллов (18+12) при показателе полезности «+8».