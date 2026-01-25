Обладатель Кубка Гагарина Костин перешел из «Авангарда» в ЦСКА

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе «Авангарда» нападающий Клим Костин перешел из омского клуба в московский ЦСКА в результате обмена, сообщается в Telegram-канале «ястребов».
В «Авангард» взамен отправился 21-летний нападающий Кирилл Долженков. Также омский клуб получил спортивные права на форварда Егора Афанасьева, который на данный момент выступает за клуб «Сан-Хосе Барракуда» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Костину 26 лет. На драфте НХЛ 2017 года он был выбран в первом раунде под общим 31-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». В североамериканской лиге россиянин также выступал в составе «Эдмонтон Ойлерз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Всего на его счету 190 матчей и 53 очка (25 голов + 28 передач) в НХЛ.
Долженкову 21 год, он перешел в систему ЦСКА из «Спартака» в 2016 году. В сентябре 2022 года форвард дебютировал в КХЛ. На драфте НХЛ 2022 года он был выбран в четвертом раунде под общим 109-м номером «Коламбус Блю Джекетс». Всего на его счету 131 игра в КХЛ и 30 баллов (18+12) при показателе полезности «+8».