«Спартак» обменял канадского хоккеиста Тодда в «Ак Барс»

За «Спартак» Тодд выступал с начала нынешнего сезона. В июле он подписал контракт на один год. В составе красно-белых форвард набрал 36 очков (13 голов + 23 результативные передачи) в 44 матчах. Тодд делит первое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в текущем регулярном чемпионате со словацким нападающим Адамом Ружичкой (16 + 20).