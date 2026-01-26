Ричмонд
«Спартак» обменял канадского хоккеиста Тодда в «Ак Барс»

Игроками московского клуба стали Артемий Князев и Брэндон Биро.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обменял канадского нападающего Нэйтана Тодда в казанский «Ак Барс». Об этом сообщила пресс-служба красно-белых.

В обратном направлении последовали 25-летний российский защитник Артемий Князев и 27-летний канадский форвард Брэндон Биро.

За «Спартак» Тодд выступал с начала нынешнего сезона. В июле он подписал контракт на один год. В составе красно-белых форвард набрал 36 очков (13 голов + 23 результативные передачи) в 44 матчах. Тодд делит первое место в списке лучших бомбардиров «Спартака» в текущем регулярном чемпионате со словацким нападающим Адамом Ружичкой (16 + 20).

Тодду 30 лет, в прошлом сезоне форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев», куда перешел летом 2024 года. До этого играл в разных клубах Северной Америки.

«Ак Барс» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 69 очков в 50 матчах. «Спартак» располагается на 7-й строчке на Западе с 56 очками после 48 игр.